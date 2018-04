Des bourses vous attendent

Pour la 26e année, la Fondation B.S.R. invite les athlètes amateurs du Grand Lévis, qui sont âgés entre 13 et 17 ans et qui performent individuellement au niveau provincial ou national, à faire une demande de bourse.

Les demandes, accompagnées de curriculum vitae, adresse, date de naissance et numéro de téléphone, doivent être adressées avant le 15 avril à : Fondation B.S.R. Inc., Théo Demers, 691, chemin Vire-Crêpes, Lévis (Québec) G7A 1Z3. La Fondation B.S.R. a été créée en 1992 par d’anciens bénévoles du tournoi Pee-Wee consolation de la région de Lévis avec un don de démarrage de 5 000 $. Depuis 26 ans, la Fondation B.S.R. a remis au-delà de 200 000 $ à de jeunes athlètes du Grand Lévis.

Grandes distinctions Desjardins

Photo courtoisie

Bravo à Dessercom, entreprise œuvrant dans le domaine de la santé depuis 1968, dont les soins préhospitaliers d’urgence depuis 1984, qui est devenu le 2e récipiendaire des Grandes Distinctions Desjardins 2018 décernées par le Centre Desjardins entreprises Lévis–Lotbinière–Bellechasse et la Chambre de commerce de Lévis. Les Grandes Distinctions Desjardins visent à reconnaître des entreprises qui sont membres Desjardins et qui ont su se démarquer dans leur secteur d’activité, soit par la mise en place de stratégies gagnantes, d’actions innovatrices et pour leur contribution dans la communauté. Dessercom offre, depuis 1995, le service de transport médical adapté, spécialisé pour le transport des bénéficiaires entre les établissements de santé, et ce, partout au Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Louis Fournier, directeur général du Centre Desjardins entreprises Lévis–Lotbinière–Bellechasse, et Maxime Laviolette, secrétaire-trésorier et directeur général de Dessercom.

50 000 $ à La Fontaine

Photo courtoisie

Chaque année, l’APCHQ – région de Québec participe financièrement à la réalisation d’un projet caritatif, ayant pour but d’améliorer le bien-être de sa collectivité. Cette année, c’est une contribution financière de 50 000 $ que l’APCHQ a offert à l’Association d’entraide communautaire La Fontaine de Sainte-Marie, organisme de charité à but non lucratif, fondé en 1996, qui offre des services pour les personnes, et proches de personnes, ayant une limitation intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l’autisme. Les fonds serviront à la réalisation de travaux qui visent notamment une remise à niveau des installations. Sur la photo, de gauche à droite : Guillaume Bouchard, président de l’APCHQ – région de Québec, Marika Poulin, directrice générale, et Cindy Turmel, directrice adjointe de l’Association d’entraide communautaire La Fontaine.

50 ans

Photo courtoisie

Christian Bélanger (photo), de l’arrondissement de Charlesbourg, à Québec, devient officiellement aujourd’hui quinquagénaire. De nature enthousiaste, Christian aime être en bonne compagnie, profiter des bons côtés de la vie, dont les voyages avec son épouse Nancy Savard, avec qui il partage sa vie depuis 26 ans. Côté travail, Christian est un passionné. Il est opérateur de dépanneuse pour Remorquage Bélanger depuis 32 ans déjà. Bonne fête, Christian.

Anniversaires

Photo courtoisie

Arlette Cousture (photo), romancière québécoise (Les Filles de Caleb), 70 ans... Christian Veilleux, propriétaire du restaurant La Bête à Sainte-Foy, 39 ans... Pierre Morency, joaillier de la rue Maguire à Sillery, 55 ans... Gérard Potvin, ex-journaliste sportif à la SRC, son âge? la normale (golf) +8... Paris, fille du chanteur Michael Jackson, 20 ans... Eddie Murphy, acteur de télé et de cinéma, 57 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 3 avril 2017. Renate Schroeter (photo), 77 ans, actrice allemande qui a joué dans de nombreux films... 2016. Don Francks, 84 ans, acteur et chanteur canadien de jazz... 2015. Abbé Claude Allard, 91 ans, sociologue, théologien et féru d’histoire, cofondateur de la Société historique de la Gaspésie... 2014. André Falardeau, 71 ans, audio man à TVA Québec (Télé-4).