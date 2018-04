Gagner contre les meilleurs

Cette deuxième victoire de la saison de l’Impact est significative. Après le Toronto FC, c’est un autre gagnant de la Coupe MLS que l’Impact a vaincu samedi dernier. Même s’il est encore tôt en saison, ces victoires qui donnent confiance. Dans une situation difficile à l’étranger, l’équipe de Rémi Gard a été en mesure de sécuriser trois points, une amélioration par rapport à l’an dernier.

Certes, le carton rouge a peut-être rendu les choses plus simples samedi pour le XI montréalais. Malgré un homme en moins, les Sounders ont réussi à se créer des occasions de marquer. Dans une situation semblable, il faut savoir garder le même niveau de concentration, même si on anticipe que le résultat est à portée de main.

C’est encore une superbe action dans la surface de la part de Nacho Piatti qui a délivré l’équipe. Quand l’Argentin a effectué la dernière passe vers Jeisson Vargas, il a mis la touche finale à un autre tour de magie hors de l’ordinaire. Sur l’action, l’ensemble de la défense adverse a été mystifié. En fait, même le gardien croyait que Piatti allait tirer. Le temps de comprendre que ce n’était pas le cas, le ballon était au fond du but.

Pour les Sounders, ce n’est pas encore le moment de sonner l’alarme. L’équipe de Seattle à l’habitude de commencer lentement ses campagnes. En ce sens, c’est un rappel pour le Bleu-blanc-noir : il est important de gagner au début, mais il faut aussi monter en puissance à la fin de la saison.

Un message à la ligue

Les deux dernières victoires de l’Impact envoient un signal aux autres équipes du circuit Garber. Puisqu’il a battu les deux derniers champions de la Coupe MLS, la troupe de Rémi Garde tend à prouver qu’elle est une équipe compétitive dont il faudra se méfier cette année.

Plus que jamais, on a le sentiment que cette équipe se battra pour une place — une bonne — en séries éliminatoires.

De plus, avec les ajouts imminents de Rudy Camacho et d’Alejandro Silva, ce groupe de joueurs ne peut que s’améliorer.

De cette deuxième victoire, je retiens aussi qu’elle se réalise encore par blanchissage et contre une autre équipe qui est offensivement bien nantie. La défense était un chantier important de l’entre-saison. Après un mois d’activité, il semble bien que l’amélioration soit réelle.

La MLS « Zlatanée »

Dans les dernières semaines, la MLS a été emportée par la tempête Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois est probablement une des très grandes étoiles du football mondial des 15 dernières années.

Ce dernier est non seulement un joueur avec énormément de talent, mais il a aussi un très grand charisme. Ce joueur offensif amène avec lui sa technique, son physique imposant et son expérience.

Sans l’ombre d’un doute, il est de la trempe des Bastian Schweinsteiger, Kaka et autres David Villa qui ont décidé de faire le saut de ce côté-ci de l’Atlantique.

À son premier match samedi dernier, il a montré toute l’étendue de son talent de façon pour le moins dramatique. Son but du milieu du terrain quelques minutes seulement après son entrée est déjà considéré comme le but de l’année en MLS. Tout son talent et sa personnalité sont concentrés dans ce but.

Au final, on souhaite que son arrivée soit une autre bonne vitrine pour le championnat. La nouvelle de son transfert au L.A. Galaxy a fait le tour du monde. Ça ne peut être que positif. Et on souhaite, pour le spectacle, être « Zlatané » encore quelques fois cette saison. Il a cette façon de nous faire bondir de notre siège...