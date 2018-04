Gala Artis 2018: les personnalités préférées du public sont connues

MONTRÉAL | C’est sous le signe de la fête et de l’égalité que la liste des nommés au prochain Gala Artis a été dévoilée, mardi soir, dans un studio de TVA où étaient réunis une grande partie des 65 personnalités en nomination.

À LIRE AUSSI: Gala Artis: une première nomination pour Ludivine Reding

On a d’abord annoncé les noms des personnalités qui recevaient une 16e nomination ou plus, comme Pierre Bruneau, Charles Tisseyre, Denis Lévesque, Sophie Lorain, ou encore Guylaine Tremblay. La comédienne est d’ailleurs la personnalité québécoise qui a reçu le plus de trophées au cours de sa carrière.

«Je suis très heureuse parce que je ne m’attendais pas à ça, a-t-elle expliqué. J’ai été surprise par ma nomination pour «En tous cas», car elle a débuté seulement en janvier. Celle pour «Unité 9» me fait plaisir, car elle s’inscrit dans la durée. Mais je suis vraiment heureuse que les gens m’aiment autant dans une comédie que dans une série dramatique, c’est formidable pour une comédienne.»

Preuve que le paysage télévisuel se renouvelle, année après année, sept artistes ont reçu une première nomination, parmi lesquels Maripier Morin, Pier-Luc Funk, Pierre-Yves McSween ou encore Ludivine Reding. «Je suis vraiment émue, a indiqué l’héroïne la série "Fugueuse". C’est tellement d’amour que j’essaie d’en redonner le plus possible. Mais je le vis très bien.»

Elle semblait tout aussi impressionnée d’être en nomination dans la même catégorie que plusieurs actrices de renom comme France Castel, Sarah-Jeanne Labrosse ou Karine Vanasse. «C’est tout un honneur. Je regardais le gala à la télé en me disant que je serais peut-être invité un jour. Toutes ces actrices sont mes inspirations.»

Cette année, les nommés pour les catégories personnalité féminine et masculine de l’année seront dévoilés, en direct, au début du gala.

Renouveau et égalité

Les animateurs du gala, Maripier Morin et Jean-Philippe Dion, ont annoncé vouloir rajeunir l’image du gala, à l’image de leur génération. «Les milléniaux ne veulent pas de carcan, ils ne rentrent pas dans les cases. Pour notre gala, on veut ainsi éclater les conventions, a détaillé Jean-Philippe Dion. Ça va rester un gala, mais il y a des façons de faire qu’on va changer.»

Maripier a confirmé que le duo avait un certain plaisir à travailler ensemble. «Plus on travaille ensemble, et plus notre chimie fonctionne. C’est la première fois qu’on anime un gala en direct, tous les deux, et il y a une vraie confiance entre nous. On est le filet l’un de l’autre.»

D’ailleurs, si on en juge par leur présentation du dévoilement des nommés, on doit s’attendre à beaucoup plus de naturel et de fraîcheur de la part des animateurs.

«Maripier a un effet sur moi qui me fait du bien, a avoué l’homme du duo pour expliquer sa spontanéité. Elle fait sortir un côté de ma personnalité qui ne s’exprimait qu’en privé. J’ai longtemps voulu être propre et parfait, parce que je ne voulais pas être jugé, mais je pense que j’ai suffisamment de métier pour montrer autre chose de moi.»

Le gala Artis sera présenté le dimanche 13 mai, à 19 h, en direct sur TVA.