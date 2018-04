Ils sont prisonniers de la bureaucratie depuis 9 ans

OTTAWA | Charles* et sa famille ont tout abandonné pour fuir la guerre en demandant l’asile au Canada en 2009. Il espérait alors offrir une vie stable et sécuritaire à sa femme et ses trois jeunes enfants. Mais neuf ans plus tard, la vie de la famille est en suspens parce qu’ils ne savent toujours pas s’ils ont le droit de rester au pays. Ils vivent sans assurance maladie et deux des enfants ne peuvent plus continuer leurs études. Le plus jeune, qui est arrivé à l’âge de la maternelle, est maintenant en secondaire deux. Une attente interminable causée entièrement par les dédales du gouvernement.

« Ils nous ont volé neuf ans de notre vie. Tout est bloqué. Si on veut faire quelque chose, planifier notre avenir, on doit se rappeler qu’on vit sur un siège éjectable. Si on investit de l’argent, on risque de tout perdre si on se fait refuser notre demande d’asile deux jours plus tard. C’est tellement difficile », soupire Charles.

Depuis qu’ils habitent au Québec il y a presque 9 ans, sa femme, ses trois enfants et lui ont tous appris le français et l’anglais. Ils les parlent couramment, même si ce sont leurs troisième et quatrième langues. Les deux parents originaires du Proche-Orient (on ne peut nommer leur pays d’origine) travaillent à temps plein, car ils refusent de « vivre sur le dos de l’État ». La mère a même été promue dernièrement au poste de gérante dans le restaurant où elle travaille.

L’un de leurs fils a remporté un prix à l’école pour son succès, tant sur le terrain de football que dans la salle de classe. Mais il a dû abandonner son rêve d’aller au cégep puisqu’il n’y a pas accès étant donné que sa demande d’asile demeure sans réponse.

Sept dates annulées

La famille vit un calvaire légal depuis qu’ils ont déposé leur demande de statut de réfugié. Ils n’ont jamais réussi à obtenir une audience complète devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Or, c’est cette commission qui doit décider s’ils peuvent rester au pays à titre de réfugiés ou pas.

Ils ont reçu sept dates d’audience, qui ont été annulées, souvent le jour même, pour des raisons qui frôlaient parfois le ridicule et qui étaient imputables au gouvernement.

Chaque audience qui est annulée à Montréal coûte cher à cette famille qui doit prendre congé et se déplacer, n’habitant pas la région.

Pourtant, de nouvelles normes imposées par Ottawa en 2012 exigent que chaque demande d’asile soit entendue en moins de 60 jours.

Fuir la guerre

La famille assure qu’elle craint pour sa sécurité dans sa région d’origine.

Dans les années 1990 et 2000, Charles s’est battu contre un groupe islamiste qui a finalement pris le contrôle de son pays. Craignant ensuite la persécution, sa famille a fui dans un pays à proximité, où elle n’a jamais été acceptée à cause de son origine et de sa foi.

Ils ont donc décidé de demander refuge au Canada, ayant entendu qui c’était un pays accueillant et facile d’accès.

« Ma femme et moi avons quitté tout ce que nous connaissons dans l’espoir de donner une meilleure vie à nos enfants. On ne pouvait pas leur promettre ça là où on était à ce moment-là », évoque Charles.

Un demandeur d’asile n’est pas reconnu comme un résident ou citoyen du pays, donc il ne peut recevoir certains services publics. Par exemple : aucun des cinq membres de la famille n’a accès au système public de santé sauf en cas d’urgence, et le gouvernement a confisqué leur passeport jusqu’à ce qu’il rende une décision dans leur dossier.

De plus, après le secondaire, les enfants doivent payer les frais de scolarité d’un étudiant international s’ils veulent pouvoir étudier au cégep ou à l’université. Cela peut coûter plus de 15 000 $ par année. Un coût prohibitif pour des parents qui gagnent à peine plus que le salaire minimum.

École non permise

« Je veux étudier l’entrepreneuriat à l’université, et je veux ouvrir un restaurant avec mes frères et mon père. Je veux absolument continuer à aller à l’école, mais on ne me le permet pas jusqu’à ce qu’on entende et, espérons-le, on accepte notre demande », lance Carl*, le cadet.

Malgré tout, toute la famille demeure très optimiste et dit être tombée en amour avec le Canada et le Québec. Mais leur avocat craint que plus le temps passe, moins ils aient de chances d’être acceptés comme réfugiés.

« Chez nous, c’est ici maintenant. Nous déneigeons comme tout le monde. Nous parlons français comme tout le monde. Nos amis sont ici. Le Canada est devenu notre pays », lance le père.

Du côté de la CISR, on assure que toutes les mesures sont prises pour organiser des audiences le plus vite possible, tout en respectant les ressources limitées du tribunal. Sans discuter du cas précis de cette famille, une porte-parole indique que la plus ancienne demande active date de 2007. Huit dossiers ouverts entre 2007 et 2009 attendent toujours une audience complète.

Des étrangers Le fils aîné de la famille dit que c’est facile dans une situation comme la sienne de se sentir comme un habitant de seconde classe. « Même si on est là depuis 2009, on se sent toujours comme des étrangers. On n’a pas accès à la RAMQ, on peut difficilement étudier, on ne peut pas voyager... les gens vivent autour de nous, et nous, on ne peut rien faire », se désole Olivier*. Il se rappelle un voyage au cours duquel son équipe de football secondaire devait jouer contre une équipe de l’État de New York. Même s’il était dans la formation partante, il a été obligé de voir l’autobus partir sans lui parce que le gouvernement ne permet pas aux demandeurs de quitter le pays. Elle rêve de visiter sa famille La mère de la famille, qui n’a pas vu ses frères depuis plus de 20 ans, rêve de visiter sa famille. Ce que ferait Lydia* si elle obtenait l’asile ici ? « Voyager ! lance-t-elle. Je veux aller voir ma famille et peut-être fuir la neige un peu. Je n’ai pas pu visiter mes frères au Moyen-Orient depuis 1998 », dit Lydia*. Lorsqu’un demandeur d’asile arrive au Canada, le gouvernement saisit son passeport et lui interdit de quitter le pays jusqu’à ce que la CISR prenne une décision concernant la demande.

De la maternelle au secondaire 2

Arrivé au Canada à l’âge de 5 ans, le benjamin de la famille a vécu la plus grande partie de sa vie au Québec. Il craint d’être expulsé vers un pays qu’il n’a jamais connu.

Signe de l’absurdité de la situation : Guillaume* avait l’âge de la maternelle en 2009 et ne parlait pas un mot de français ni d’anglais. Aujourd’hui, il est en secondaire 2 dans une école francophone.

« Je ne parle même pas la langue d’origine de mes parents et de mes frères, mais je la comprends. Nous sommes ici depuis si longtemps que je ne reconnais rien de notre pays d’origine », dit-il, dans un français impeccable.

De travailleur spécialisé à livreur Pour Charles*, le père de famille, pas question de vivre sur le dos de l’État. N’ayant pas les moyens de faire reconnaître son expertise en tant que spécialiste en design et en manutention de lasers, il s’est résolu à travailler pour un faible salaire. Pour que sa formation spécialisée soit reconnue, Charles devrait suivre des cours pendant un an et demi, au coût de 15 000 $. « Avec trois enfants à nourrir, c’était impossible. Alors toute ma famille travaille parce que nous voulons contribuer à la société », dit fièrement le patriarche. Depuis son arrivée, il a donc travaillé dans la restauration rapide, dans une station de pompage et maintenant comme livreur. N’ayant pas de statut particulier au Canada, sa famille ne reçoit pas les nombreuses prestations sociales versées aux Canadiens, telle l’allocation pour enfants. « J’ai calculé qu’on est passés à côté de 120 000 $ en bénéfices [en 9 ans] qui sont accessibles à tous, sauf nous parce qu’on n’est pas résidents permanents. Pourtant, on paye des taxes et des impôts comme tout le monde ! », lance-t-il. Il doit refuser six offres collégiales Étudiant exemplaire et joueur de football prometteur dans le réseau secondaire, le cadet de la famille, Carl*, a dû refuser six propositions collégiales. « J’ai eu des offres de partout au Québec, et j’avais participé à des camps d’entraînement quand j’ai su que je ne pouvais pas m’inscrire, parce qu’en tant que demandeur d’asile, c’est extrêmement difficile d’avoir un permis d’études au Québec. » S’il veut recevoir ce permis pour le cégep, Carl doit démontrer que sa famille est en mesure de payer la quasi-totalité des frais pour un étudiant étranger, soit jusqu’à 15 000 $ par année. « Mes entraîneurs ont trouvé ça complètement stupide, mais ils ne pouvaient rien faire pour m’aider. Refuser les offres a été vraiment vraiment dur », ajoute-t-il, la voix empreinte d’émotion. Un entraîneur de football collégial, qui lui a proposé une place, a confirmé que Carl était un joueur très prometteur. « J’étais très déçu quand il m’a dit qu’il ne pouvait finalement pas s’inscrire. Il avait beaucoup de potentiel sur le terrain, c’était un bon étudiant, il n’était pas du tout problématique dans sa communauté et il s’était déjà fait beaucoup d’amis », a-t-il indiqué.

De moins en moins de chances Photo d’archives, Dominique Scali

Plus le temps passe sans que la famille ait son audience, plus ses chances d’être acceptée comme réfugiée diminuent parce qu’on ne la considérera plus comme étant en danger dans son pays d’origine, craint son avocat Stéphane Handfield. Pensez-vous que les retards de la commission vont leur causer des problèmes dans leur dossier ? Je pense bien que oui. La problématique est la suivante : est-ce que le commissaire va conclure que ça fait près de neuf ans que ces gens ont quitté leur pays, donc il n’y a plus de risque pour eux de retourner d’où ils sont arrivés ? Lorsque des demandeurs d’asile vont devant la commission, ils doivent faire la preuve qu’ils sont en danger de retourner dans leurs pays d’origine le jour même. Les nombreux retards réduisent donc leurs chances de rester au Canada­­­, même s’ils y ont bâti une vie et que les enfants ont grandi ici ? Effectivement. Il y a toujours le risque que la commission [de l’immigration et du statut de réfugié (CISR)] arrive à la conclusion qu’assez de temps est passé et que les dangers qu’ils craignaient il y a près de neuf ans n’existent plus. C’est complètement absurde comme situation. Est-ce que la commission va considérer que presque tous les retards dans cette cause sont de sa faute ? Non. Même si on voulait alléguer le préjudice que la famille a subi à cause des retards et plaider que rien de tout ça n’est de leur faute, malheureusement, c’est voué à l’échec. Le pire dans cette histoire est que cette famille veut absolument avoir son audience le plus rapidement possible et ils font tout pour tenter de faciliter le processus. Ils veulent pouvoir vivre leur vie sans cette épée de Damoclès. Mais est-ce que les commissaires considèrent la situation de la famille au moment où la demande est faite ? Malheureusement pas. C’est pour ça que c’est important que les audiences se tiennent rapidement après la demande d’asile. On a vu la même situation avec la famille de Leony Pavithra Lawrence [NDLR : une jeune fille dite « l’immigrante parfaite » racontée dans Le Journal qui a été déportée au Sri Lanka cinq ans après sa demande d’asile ici]. Ils étaient employés, certains avaient appris le français, et elle se démarquait à l’école. Mais rien de tout ça n’est considéré par la commission lorsqu’elle rend une décision. Craignez-vous que l’arrivée massive de migrants depuis plus d’un an retarde encore plus le traitement des demandes d’asile ? Absolument ! Les retards s’accumulent à la CISR, les temps de traitement s’allongent et on peine à traiter les dossiers qui sont de plus en plus complexes. C’est inévitable que ça ait d’importants impacts sur les demandeurs d’asile qui attendent déjà une audience. Des retards à n’en plus finir 14 juillet 2009 Charles* et sa femme Lydia* arrivent au Québec en provenance du Proche-Orient avec leurs trois enfants, âgés de 5, 10 et 12 ans. Seul Charles parle un peu le français. 3 jours après leur arrivée Leur demande d’asile est transmise à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). 289e jour La famille reçoit une lettre de la CISR exigeant qu’ils confirment qu’ils souhaitent toujours poursuivre leur demande d’asile, car les audiences « exigent des ressources publiques considérables [...] qui se trouvent gaspillées quand une audience est annulée ». Ils n’ont toujours pas eu de date d’audience. 1002e jour Une première audience est fixée à 8 h 30 à Montréal. Tous les partis sont présents. Or, le greffe avait oublié d’assigner un interprète pour l’audience, car les parents apprivoisent le français, mais pas suffisamment pour suivre une audience légale complexe. L’audience est donc reportée. 1148e jour La famille se présente à nouveau à une audience. Au bout d’environ une heure, les enfants constatent que la traduction offerte aux parents est souvent incomplète ou inexacte. Le commissaire décide d’annuler l’audience et de la reporter. 1161e jour La famille se présente à une 3e audience. Or, le tribunal a encore oublié d’assigner un interprète. La séance est annulée et reportée. 1165e jour Me Stéphane Handfield, l’avocat de la famille, reçoit une lettre l’avisant que l’audience du 28 septembre est annulée et reportée pour des raisons inconnues. Aucune autre date n’est proposée dans la correspondance. 1388e jour La famille reçoit une lettre de la CISR indiquant que le mandat du commissaire affecté à leur dossier n’a pas été renouvelé. Ils devront donc recommencer le processus avec un nouveau commissaire. Aucune nouvelle date d’audience n’est proposée. 1637e, 1831e, 2038e et 2293e jourS Sans nouvelles de la CISR depuis mai 2013, Me Handfield envoie une lettre à la commission lui demandant une nouvelle date. 2295e jour La CISR répond pour une première fois à Me Handfield en lui indiquant qu’elle propose des dates aux demandeurs « en fonction de notre capacité opérationnelle et de nos ressources actuelles ». Aucune date n’est proposée. 2438e jour Une audience est finalement fixée, mais sera finalement annulée parce que Me Handfield est malade. 2934e jour Me Handfield envoie une cinquième lettre à la CISR demandant qu’on fixe une audience pour la famille. En même temps, la CISR lui envoie une correspondance indiquant que la famille a un mois pour lui signaler s’ils désirent toujours poursuivre leurs démarches. Finalement, une nouvelle date d’audience est fixée. 3114e jour Me Handfield est avisé que l’audience prévue le 25 janvier doit être reportée au 7 février parce que le représentant du ministre de la Sécurité publique est malade. 3115e jour La CISR écrit à la famille pour leur annoncer qu’on doit à nouveau reporter l’audience, cette fois au 22 février suivant. 3128e jour Le représentant du ministre de la Sécurité publique demande qu’on recommence le dossier au complet en juin 2018, car le commissaire affecté au dossier est en fin de mandat et il plaide que la cause ne sera pas terminée avant son départ. 3187e jour (aujourd’hui) Charles, Lydia ainsi que leurs trois enfants, maintenant âgés de 13, 19 et 21 ans, attendent toujours leur première audience complète. Tous les membres de la famille parlent maintenant le français.

*Anonymat de la famille

Le Journal a accepté de taire l’identité de la famille qui attend depuis 2009 une réponse à sa demande d’asile parce que le processus judiciaire devant le CISR se fait à huis clos afin de protéger l’identité des réfugiés potentiels. Le bris de cette condition peut avoir de graves conséquences pour la demande d’asile puisqu’ils peuvent être accusés d’outrage au tribunal.

Dans le cadre du présent reportage, Le Journal a fait une longue entrevue avec les cinq membres de la famille. Pour valider certains faits, le journaliste a aussi consulté des dizaines de pages de documents de la CISR, incluant des lettres échangées entre le tribunal et l’avocat de la famille. Dans une entrevue distincte, celui-ci a également confirmé l’histoire de la famille.