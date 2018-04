La porte du marché américain vient de s’entrouvrir pour Andie Duquette. L’ancienne participante de La Voix a été recrutée par l’étiquette Spectra Music Group et son album en anglais Here We Are, paru chez nous l’automne dernier, sortira aux États-Unis au courant de l’été.

Au bout du fil, l’auteure-compositrice-interprète ne cherche même pas à cacher son excitation. Obtenir un contrat de disque aux États-Unis faisait partie de ses rêves de musicienne.

« C’est surréaliste. Je suis un peu Thomas. Tant que je ne vis pas la chose réellement, on dirait que je n’y crois jamais. Alors tant que je n’avais pas le contrat entre les mains, je me disais que j’étais choyée qu’ils s’intéressent à moi. Finalement, je l’ai signé. Et je suis encore sous le choc. C’est un beau cadeau pour mes trente ans. »

Son cadeau, Andie Duquette ne l’a pas reçu sur un plateau d’argent. Après avoir lancé l’album Ton problème, en 2015, elle a choisi d’écrire des chansons en anglais dans le but avoué de courtiser des maisons de disques américaines.

« Une fois l’album paru [en octobre 2017] et après avoir eu des extraits radio au Canada, on a fait un peu de magasinage. On a envoyé le matériel un peu partout et Spectra nous est revenu très rapidement », dit-elle.

Tournée en vue

Étiquette indépendante basée en Caroline du Nord et à Nashville, Spectra Music Group (aucun lien avec la québécoise Spectra) compte dans ses rangs quelques noms connus comme Lou Gramm, chanteur de Foreigner, Paul Young et CeCe Peniston, l’interprète du succès dance Finally.

Le 20 avril, la maison de disques sortira la chanson Nothin’ On Me. La date de parution exacte de l’album aux États-Unis n’a pas encore été dévoilée. Ensuite, on souhaite qu’Andie Duquette fasse la première partie d’une tournée d’un artiste de son label à l’été ou l’automne. « Étant donné qu’ils ont des artistes rock et country, ils ont déjà des gens dans leur mire, mais je ne sais pas qui exactement. »

Album en français