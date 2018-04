La bombe de l’immigration illégale

Donald Trump a lancé hier un tweet enflammé contre les immigrants. Il avait probablement regardé la veille une émission de la chaîne de télévision Fox. On y racontait comment des immigrants illégaux s’organisaient en longues caravanes.

Ces caravanes traversent divers États latino-américains pour finalement entrer aux États-Unis. Encore une fois, Trump part en croisade pour expulser les immigrants illégaux hors des États-Unis. Or, la colère anti-immigration de Trump a des impacts très négatifs pour le Canada.

1. Qui sont les immigrants illégaux aux États-Unis ?

Les immigrants illégaux sont au moins 11 millions aux États-Unis. Ces immigrants passent devant les autres immigrants qui suivent les procédures d’immigration normale depuis des années. Ils arrivent dans un pays riche. Ils croient pouvoir s’enrichir eux-mêmes, alors que souvent ils ne possèdent aucune qualification spéciale. Au mieux, ils servent de main-d’œuvre bon marché à des employeurs peu scrupuleux. Au pire, ils deviennent un fardeau pour la société où ils s’établissent.

2. Qui soutient les immigrants illégaux ?

Malheureusement, aux États-Unis comme ici, une pléthore de bonnes âmes et d’organisations communautaires s’active pour leur venir en aide. Pour ces gens, une morale chrétienne enfantine prend complètement le dessus sur toutes autres considérations. Bien entendu, certains secteurs influents, en particulier celui de l’agroalimentaire, ont besoin de cette main-d’œuvre docile et saisonnière. Ils tirent profit de cette morale naïve. Par opportunisme électoral, beaucoup de dirigeants démocrates soutiennent aussi les immigrants illégaux.

3. Combien y a-t-il d’immigrants illégaux au Canada ?

Les politiques américaines chassent les immigrants légaux et illégaux vers le Canada. Parfois, il s’agit d’excellents candidats qui ne veulent plus vivre dans l’atmosphère politique étouffante des États-Unis. Mais il s’agit aussi d’immigrants illégaux. Une partie d’entre eux demande le statut de réfugiés. En 2017, au Canada, 20 593 personnes ont demandé le statut de réfugiés, dont 18 836 au Québec seulement ! Historiquement, environ la moitié des demandes est acceptée. Une bonne partie des immigrants dont le statut de réfugié est refusé s’évanouit dans la nature. Or, les immigrants qui ont pris l’habitude de vivre illégalement aux États-Unis vont probablement vouloir faire la même chose au Canada. Les chiffres sur les immigrants illégaux au Canada sont vieux et incertains. Les immigrants illégaux y seraient entre 40 000 et 120 000. Ces statistiques semblent conservatrices.

4. Que réserve l’avenir ?

Tout indique que le nombre d’immigrants illégaux en provenance des États-Unis va continuer à augmenter très rapidement. Plus les immigrants illégaux seront nombreux, plus la population canadienne en général aura une image négative de l’immigration. Or, en 2017, le Canada a accepté 272 000 immigrants. Il est facile de comprendre que les politiques anti-immigration de Trump constituent une bombe à retardement pour le Canada. Mais le gouvernement de Justin Trudeau ne fait pas grand-chose pour stopper ce flot indésirable d’immigrants illégaux.