La CAQ critique l'achat de billets de hockey du ministère des Relations internationales et de la Francophonie

La Coalition Avenir Québec trouve «injustifiable que» le gouvernement achète des billets à ses délégués pour aller voir le Canadien de Montréal à l’étranger.

Le Journal dévoilait mardi que le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) a dépensé près de 100 000$ depuis 4 ans pour l’achat de billet de spectacle pour ses délégués en sol étranger.

Une partie de cette somme a notamment servi à l’achat de nombreux billets de hockey. Par exemple, en 2016, la délégation du Québec à Chicago s’est procuré 10 billets pour un match de hockey des Blackhawks de Chicago contre le Canadien de Montréal.

«Qu’on achète des billets pour aller voir les Canadiens de Montréal, en tout respect pour le hockey et en tout respect pour les Canadiens, on s’éloigne très certainement de l’objectif de diplomatie culturelle.», a affirmé Benoit Charette, le porte-parole en matière de relations internationales de la CAQ. «On n’a pas à vendre les Canadiens de Montréal comme on vend une troupe de danse».

La CAQ concède que Québec doit faire la promotion de sa culture à l’étranger. «La spécificité du Québec doit être mise de l’avant sur la scène internationale. Là, où on a davantage de réserve, c’est au niveau de certaines décisions qui sont prises (...) Il y a des dépenses qui doivent être questionnées», a-t-il mentionné.

«À Paris, si une troupe de danse ou un artiste québécois fait une prestation un jour donné, je peux très bien concevoir que la délégation achète des billets pour encourager cet artiste-là», a expliqué M. Charrette. Mais pour le hockey, c’est difficile à comprendre, indique le parti de François Legault.

Gestion critiquée

La CAQ voudrait savoir comment les décisions sont prises et quel est le processus décisionnel pour accorder un budget des spectacles. «Comment peut-on en venir à accepter d’acheter des billets des Canadiens de Montréal? On s’éloigne des principes élémentaires de bonne gestion», a souligné Benoît Charette.

«On pourrait dire que ce ne sont que 100 000 $... Mais dans les faits, on parle d’un ministère qui a dû composer avec passablement de restriction au cours des dernières années».

Il croit qu’en additionnant ces dépenses qui semblent «superflues», le ministère aurait pu s’acquitter beaucoup mieux de sa mission première de s’occuper de la diplomatie culturelle dans certains cas, mais principalement militer en faveur des entreprises et des produits québécois à l’étranger.

Le MRIF soutient utiliser l’achat de billet pour des activités sportives comme le hockey pour consolider son réseau de contacts et lorsqu’il y a peu de manifestations culturelles québécoises sur le territoire.