La CAQ réorienterait le bureau de projet du 3e lien

« Véronyque Tremblay [la ministre déléguée aux Transports] peut bien rire de moi avec mes études des années 70, mais ça reste qu’il y a une dizaine d’études qui ont été faites depuis 1956, et à toutes les fois, la conclusion, c’était que le troisième lien devait se faire dans le coin de l’île d’Orléans », a expliqué le député caquiste de La Peltrie, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Selon lui, quand on ajoute à cela « la façon dont l’autoroute 40 a été dessinée », tout semble indiqué pour que le 3e lien entre Québec et Lévis soit situé dans ce secteur, et pas ailleurs.