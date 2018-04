La Compagnie créole s’amène à Québec

Le public ne se lasse pas des nombreux succès de la Compagnie créole, qui célèbre 30 ans d’amour avec le Québec. Le groupe, qui doit avoir interprété ses succès des milliers de fois, ne se lasse pas non plus de les chanter sur scène.

« S’il y avait une lassitude dans ce que nous faisons, le public le ressentirait et on ne serait pas là après 30 ans », affirme à l’autre bout du fil Clémence Bringtown, quelques jours avant le spectacle prévu ce soir à la salle Albert-Rousseau.

« On a la chance d’avoir un public qui ressent ce que nous émettons, qui chante avec nous, dit-elle. On n’est jamais tannés de faire nos chansons, parce que ça nous colle à la peau. »

Avec ses millions d’albums vendus dans le monde, et un parcours exceptionnel à semer la gaieté partout où il passe, le groupe souhaite aujourd’hui profiter de sa notoriété pour passer un message d’amour, « pour que le monde soit plus beau », mais aussi pour « aider les gens dans le besoin ».

Messages

« Le monde en a besoin, d’amour, plus que jamais, soutient la chanteuse. On a besoin de s’évader, de chanter la paix. On parle de l’écologie, de la planète. On est engagé aussi dans la lutte contre la drépanocytose, une maladie génétique qui sévit de plus en plus. Et le meilleur véhicule pour faire passer les messages, c’est la chanson. On profite de ce moyen que nous avons. »