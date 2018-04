Laine: né pour marquer

Mathieu Perreault se moque de la barbe d’adolescent de Patrik Laine, mais il retrouve son sérieux pour décrire le joueur de hockey derrière cette drôle de pilosité blonde.

« Il a besoin d’une chance et elle est dedans, a mentionné Perreault à quelques heures du match contre le Canadien au Centre Bell. Il y a eu une séquence où il marquait à tous les matchs et honnêtement il avait une ou deux chances et c’était un ou deux buts. C’est un talent qui est inné. Même si je pratiquais pour le reste de mes jours je ne pourrais jamais tirer comme ça. »

Les Jets savaient qu’ils hériteraient d’un phénomène quand ils ont repêché Laine au deuxième rang du repêchage de 2016, tout juste après Auston Matthews avec les Maple Leafs de Toronto.

À sa première saison à Winnipeg, Laine n’a pas déçu avec 36 buts et 64 points en 73 rencontres. Le Finlandais de 6 pi 5 po et 206 lb fait encore mieux cette saison avec ses 44 buts et 69 points.

Dans le moule d’Ovechkin

Même s’il n’a que deux buts de moins qu’Alex Ovechkin, Laine a abandonné l’idée de graver son nom sur le trophée Maurice-Richard à la fin de l’année.

« Il n’y a probablement plus de course maintenant, a répliqué le numéro 29 des Jets. Mais c’était agréable de me battre avec lui cette saison. J’ai réussi à le pourchasser une grande portion de la saison. J’espère avoir un peu de chance d’ici la fin de la saison. »

Avant même de porter l’uniforme des Jets, Laine se décrivait comme un ailier en puissance, comme Ovechkin. Maintenant qu’il joue dans la LNH depuis deux ans, il n’est pas trop loin de son modèle. D’une confiance débordante, mais sans tomber dans l’arrogance, l’ailier de 19 ans a dit qu’il n’était pas renversé à l’idée de talonner déjà Ovechkin.

« Oui, je croyais que c’était possible, a-t-il souligné. J’ai toujours su que j’étais un assez bon joueur. Mais je ne pensais pas trop à ça. Au départ, je voulais juste gagner un poste au sein de l’équipe et prouver à l’équipe et mes coéquipiers que j’avais ma place. »

« Je ne m’attendais probablement pas à avoir d’aussi bonnes statistiques à mes deux premières saisons. J’ai beaucoup de plaisir. Je joue avec de bons joueurs à Winnipeg. J’aime aussi jouer dans cette ville, je suis heureux. »