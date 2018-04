Le regard derrière les lunettes

S’il fut un temps où porter des lunettes était une désolation. Aujourd’hui, au contraire, les lunettes sont devenues des accessoires de mode prisés. Même les personnalités les plus en vue les arborent avec panache. Virginie Vandelac est artiste-maquilleuse pour la télévision et les magazines, elle est la référence beauté de Jean-Coutu en plus d’offrir des cours de maquillage personnalisés (virginievandelac.com). Spécialiste du rajeunissement par le maquillage, elle nous livre ses conseils pour un regard avantageux derrière ces fameux verres.

Quand on porte des lunettes, il est important de considérer le maquillage globalement, pas seulement la structure des yeux, et de choisir la texture appropriée. Un teint frais, brillant et lumineux, un fard à joues pimpant pêche ou rosé et des points de lumière sont à préconiser.

Si les lunettes sont colorées ou à motifs, on privilégie un maquillage neutre. Par contre, si la monture est en verre ou peu massive, on peut se permettre de la couleur. Il faut retenir que plus la monture est foncée, plus on doit illuminer le regard.

Tout ce qui est sombre vieillit et rapetisse. Si vos lunettes ont tendance à grossir vos yeux, une ligne de crayon un ton plus foncé sur la ligne de la paupière mobile et à l’intérieur va les rapetisser.

Inversement, ce qui est clair rajeunit et donne du volume. On illumine le regard en optant pour un fard à paupières d’un à deux tons plus clairs que la peau. Si la paupière est ridée, il est préférable d’utiliser une texture mate. Plus on avance en âge, plus on a besoin d’éclat. Alors que les plus jeunes peuvent jouer avec la brillance.

La lunette met davantage en évidence la texture de la peau. Le verre, c’est comme une loupe. Si la paupière est asséchée ou déshydratée, on opte pour des fards en crème. Si, au contraire, elle est plus huileuse, on utilise des fards en poudre.

Photo courtoisie

Ombres à paupières poudre Mono de Marcelle 7,95 $

Photo courtoisie

Ombre à paupières Beautiful Color d’Elizabeth Arden 24 $ chez LaBaie

Photo courtoisie

Ombre à paupières crème Color Tatoo de Maybelline 8,95 $

Photo courtoisie

Ombre à paupières poudre-crème de Clarins 26 $

On privilégie un cache-cernes plus hydratant et liquide plutôt qu’en pâte ou en bâton, plus épais, et qui risquerait de paraître. Pour éviter que le produit coule dans les plis, on le fixe avec une poudre minérale transparente. Je suggère de l’appliquer aussi dans le haut de l’arête du nez où la monture se dépose pour éviter qu’elle glisse.

Photo courtoisie

Poudre de finition minérale de NYX 11,99 $ chez Jean Coutu

Photo courtoisie

Anticernes Ultra HD de Make Up For Ever 34 $ chez Sephora

Photo courtoisie

Poudre Compacte Ultra HD de Make Up For Ever 45 $

Photo courtoisie

Double Wear anticernes tenue extrême d’Estée Lauder 33 $

Photo courtoisie

Anticernes Tenseur de Make Up For Ever 33 $

Le choix du mascara dépend de la longueur des cils. Je suggère de préconiser le volume à la racine des cils plutôt qu’à la pointe pour définir le regard sans trop allonger les cils.

Le look de Meryl Streep

Photo AFP

Plusieurs artistes s’affichent désormais avec des lunettes, même lors d’événements prestigieux. C’est le cas notamment de Meryl Streep lors de ses dernières sorties publiques. « On voit Meryl Streep avec un maquillage de soirée tout à fait approprié pour son âge, note Virginie Vandelac. La racine des cils est bien définie, on voit un léger trait de crayon, un petit modelage bronze au creux de la paupière et une teinte champagne sur la paupière mobile. Mais surtout, on voit qu’on a misé sur un teint “glowy”. Quand on porte des lunettes, on a tendance à penser que seul le regard est important alors qu’au contraire, un teint resplendissant fait toute la différence. »