Voici le kit parfait pour celles qui sont toujours à la dernière minute

On va se le dire, il n’y a rien de plus simple à porter qu’une combinaison. Pas besoin d’agencer le haut et le bas, on enfile une paire de chaussures, quelques accessoires et le tour est joué.

Comme le printemps est à nos portes, on a magasiné pour vous les plus belles combi pour vos sorties de tous les jours.

1. Pour une date

Chez H&M 60 $, hm.com

Chez Dynamite 70 $, dynamiteclothing.com

2. Pour un brunch

Chez Simons, 69 $, simons.ca

Chez Forever 21, 31 $, forever21.com

3. Pour une «girls night out»

Chez Forever 21, 61 $, forever21.com

Chez Forever 21, 25 $, forever21.com

Chez Topshop, 115 $, labaie.com

4. Pour aller à l’école

Chez Forever 21, 61 $, forever21.com

Chez Forever 21, 56 $, forever21.com

Chez Urban Outfiters, 82 $, urbanoutfitters.com



