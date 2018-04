« C’est vraiment pas rigolo, ça, c’est certain », observe Geneviève Lajeunesse, directrice des opérations de Crypto.Québec. Selon elle, un fraudeur bien outillé pourrait utiliser ces numéros de cartes de crédit pour faire des achats en ligne au nom des victimes.

« On peut tout faire avec ces informations, surtout avec la qualité des gens qui sont représentés sur cette liste-là », observe pour sa part Claude Sarrazin, expert en sécurité privée et président de la firme SIRCO.

« Le fraudeur peut transférer ces informations-là, les vendre à d’autres pour qu’ils les utilisent et ça a une très grande valeur », poursuit-il.

La directrice des opérations de Crypto.Québec fait remarquer que s’il est possible pour les victimes de changer leur numéro de carte de crédit, il est beaucoup plus difficile de changer d’adresse et de numéro de téléphone.