Les Remparts s'écroulent en troisième période et sont éliminés

Au terme de quarante minutes de jeu dans le septième et décisif match de cette série, une égalité de 2-2 était affichée au tableau indicateur du Centre Vidéotron.

Sans le moindre signe avant-coureur, le toit s’est écroulé sur la tête des Remparts de Québec en début de troisième période. Victimes de quatre buts dans un intervalle de 3 minutes 52 secondes, les Diables rouges ont été coulés à pic et ils ont écopé une défaite de 8-3 face aux Islanders de Charlottetown.

La formation de l’entraineur Jim Hulton aura comme prochain adversaire les Mooseheads de Halifax.

«J’ai de la misère à m’expliquer ce qui s’est passé», a répété l’entraineur des Remparts Philippe Boucher durant son analyse d’après-match.

Pascal Aquin avait mis le feu aux poudres dès la 28e seconde de la troisième et le vétéran de 20 ans a complété ce festival de la lumière rouge en complétant son tour du chapeau. Aquin en a ajouté un quatrième dans un filet désert!

Le défenseur Pierre-Olivier Joseph des visiteurs a contribué aux festivités en amassant trois mentions d’aide.

Antoine Samuel crocheté

Dans les instants qui ont suivi le sixième but des visiteurs, l’entraineur des Remparts Philippe Boucher a crocheté Antoine Samuel. Testé de 23 rondelles, ce dernier n’avait sûrement pas prévu terminer sa carrière junior sur une note aussi triste. Beau joueur, l’entraineur Philippe Boucher a permis à Samuel de revenir entre les poteaux durant les quatre dernières minutes du match.

«Philippe est très humain. Je suis heureux que Dereck (Baribeau) ait eu l’occasion de jouer quelques minutes et d’avoir pu revenir pour terminer la partie. «J’ai eu une carrière junior mouvementée de quatre saisons et j’ai vécu les plus beaux moments à Québec où j’ai rencontré des gens et eu des opportunités incroyables», a mentionné Samuel, en retenant difficilement les sanglots.

Une tranche de vie s’est également terminée pour le capitaine Matthew Boucher et le défenseur Andrew Picco. «C’est dur à expliquer et dur à avaler», a déclaré Matthew Boucher qui fut dirigé par son père pendant ses trois dernières saisons. C’était difficile de vivre les dernières minutes de ma carrière junior sur la glace. J’ai passé les trois plus belles années de ma carrière à Québec. Une étape vient de se terminer. C’est la vie...»

Aucune victoire en trois ans

Finalistes en mai 2015, les Remparts n’ont pas remporté de série depuis. Aux printemps 2016 et 2017, les Québécois avaient été victimes de coups de balai des Olympiques de Gatineau et du Titan d’Acadie-Bathurst.

Cette année, malgré les trois victoires remportées face aux Insulaires, les partisans, témoins d’une saison régulière de 40 victoires, espéraient sans doute plus de la part des Diables rouges.

Des buts hâtifs

Les Islanders ont refroidi l’ardeur des partisans des Remparts quand Pascal Aquin a soulevé la rondelle par-dessus le gardien Antoine Samuel à 2 m 26 s.

Les Québécois ont riposté presque dans la minute. Fonçant vers le demi-cercle, Andrew Coxhead a récupéré le rebond du lancer d’Étienne Verrette.

Les Remparts ont ensuite obtenu deux supériorités numériques, sans réussir à tromper la vigilance de Matthew Welsh.

De l’enclave, Olivier Mathieu et Kurashev ont ensuite testé la résistance de la bedaine du gardien des Islanders.

En fin de période, les officiels ont omis d’appeler une obstruction sur le capitaine Matthew Boucher et les fans leur ont fait comprendre leur incompréhension à l’aide de leurs poumons.

Welsh en vedette

Les visiteurs ont repris les devants à 4 m 20 s de la 2e période. Pierre-Olivier Joseph a projeté la rondelle sur la bottine du patin de Daniel Hardie et la petite sphère s’est logée au fond du filet.

Par la suite, les Remparts ont obtenu les meilleures occasions de compter. Mathieu Olivier a testé Welsh à bout portant et de courte distance sans réussir à secouer les filets.

À mi-période, Kurashev a profité d’une supériorité numérique pour inscrire son 1er but de la série et de créer l’égalité.

En fin d’engagement, durant une descente à trois contre un, Kurashev a refilé le disque à MacLeod où de l’enclave il s’est fait volé un but par la mitaine du gardien.

Dans les dernières secondes, Olivier Garneau a aussi obtenu une bonne occasion, mais son lancer a percuté le bedon du numéro 73.

En troisième période...

Meilleure chance l’an prochain.

Sutton blessé

Andrew Coxhead, Philipp Kurashev et Olivier Garneau ont marqué les buts des Remparts. Matthew Grouchy s’est fait complice de trois buts.

L’attaquant des Remparts Jesse Sutton n’a pu revêtir l’uniforme mardi soir. Lundi, l’attaquant avait été pincé d’aplomb contre la rampe par le défenseur Olivier Desjardins. Durant le match, on a aperçu le numéro «82» se déplacer à l’aide de béquilles au 7e étage de l’amphithéâtre, une jambe emprisonnée dans une prothèse.

Victime d’une réaction à un médicament prescrit pour le débarrasser d’une infection aux streptocoques, Kurashev n’était pas au sommet de sa forme.