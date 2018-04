Les Wildcats causent la surprise de la première ronde

RIMOUSKI | Tous les analystes de la LHJMQ présumaient que l’Océanic ne ferait qu’une bouchée de Moncton au premier tour des séries éliminatoires. Les experts ont sous-estimé la détermination et la combativité des Wildcats face à une équipe encore en apprentissage.

La troupe de Darren Rumble a créé la surprise du tournoi printanier de la Coupe du Président en éliminant Rimouski sur sa propre patinoire, mardi soir, en remportant le septième et ultime match de cet affrontement huitième de finale dans la LHJMQ par la marque de 6-3.

Malgré les 31 points d’écart qui séparaient les deux équipes au classement général, l’Océanic se fait ainsi montrer la porte de sortie dès le coup d’envoi des séries pour une troisième année consécutive.

Samuel Dove-McFalls avait pourtant injecté une forte dose d’adrénaline aux partisans entassés dans le Colisée Financière Sun Life en marquant dès la troisième minute de jeu. Sa vitesse lui permit de contourner aisément Nicholas Welsh pour déjouer Mark Grametbauer. Ce fut le seul moment de réjouissance de l’Océanic dans la première moitié de la rencontre.

Trois buts en fin de première période

Amorphes et indisciplinés, les Bas-Laurentiens ont ensuite tracé la voie à une réplique rapide des Wildcats avant la fin de la première période.

En l’espace d’une minute et trente secondes, Brady Pataki avec une déviation parfaite devant le filet, Daniil Miromanov sur une échappée et Jonathan Aspirot sur une séquence à deux contre deux ont plongé l’amphithéâtre dans un silence funeste. Le quatrième but de Moncton, inscrit par Welsh sur un tir de la ligne bleue au deuxième engagement, a été le chant du signe pour le gardien Colten Ellis.

Rimouski a tout de même rétréci l’écart à 4-3 dans les minutes suivantes grâce au doublé de Denis Mikhnin. Malgré tout, l’Océanic n’a jamais été en mesure de rattraper les Wildcats, se butant à un Grametbauer en pleine possession de ses moyens en troisième période. Dylan Seitz et James Phelan ont complété le pointage pour les visiteurs en fin de partie.

Dans le calepin

Avant le match, la LHJMQ a sanctionné Serge Beausoleil d’une amende de 2 500 $ pour ses «déclarations médiatiques inappropriées» envers Mark Grametbauer. Le grand patron de l’Océanic avait miné la crédibilité du gardien des Wildcats vendredi dernier, avant de s’excuser de ses propos...

Blessé depuis la 2e rencontre de la série contre Moncton, Wilson Forest a effectué un retour au jeu à la ligne bleue de l’Océanic...

Il s’agissait du septième match numéro 7 dans l’histoire de l’Océanic. Avant l’affrontement de mardi face aux Wildcats, Rimouski cumulait une fiche de 3-3.