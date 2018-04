Petit à petit, vos yeux basculent. Vos paupières sont lourdes, les muscles abandonnent et vos membres relâchent. Vous allez céder. Vous voyez l’économie du Québec qui va rondement et coulisse sur vous avec sa petite dette insignifiante de 200 milliards. Tout va très bien, respirez doucement. À peine dix heures d’attente dans les urgences qui saignent du nez. Vous n’entendez pas les pleurs et vous dormez toujours dans le bonheur de l’indolence, de l’apathie. Allez, laissez-vous fondre dans les plus psychédéliques rêvasseries et ce sera encore plus chimérique lorsqu’à l’été, le peuple du pays sera gelé comme une balle. Nous nous aliterons tous dans une formidable berlue nationale en promenant des pitbulls en peluche. Gardez vos yeux fermés et voyez ramper tout paisiblement le contrôle américain dans nos parcs, nos festivals, nos entreprises et autres fleurons. Restez engourdis, ne faites aucun geste pendant que s’envole silencieusement avionnerie payée trois fois dans un ciel bleu d’ébène.

ENCORE

Laissez votre esprit inhaler l’évasion. Carey est le meilleur au monde et reviendront les Expos qu’on a déjà abandonnés comme une vieille chaussette et, un bon soir, Gary se trompera de piton et renaîtront les Nordiques. Respirez, n’ouvrez pas les yeux et nos routes sont belles, faciles et libres jusqu’aux îles Caïmans. Imaginez-vous, être nulle part vautré dans un nuage, le néant ou une enquête de l’UPAC. Gambadez et amusez-vous comme des mouches à marde en vacances dans un bloc opératoire ou déguisez-vous en indien comme Justin le lutin. Divaguez et descendez à Paris dans les grands salons feutrés de Son Altesse Michaelle. Laissez venir à vous ces petites mains qui vous chérissent tant chez Walmart, Adidas ou Costco. Encore un peu ?

T’AUSSI

De mes bagages, j’ai sorti le soleil mais je ne trouve pas la chaleur.

Confirmé. Le Canadien en arrache quand ses billets de saison sont électroniques. Revenons au carton.

Vous souvenez-vous quand Pacioretty jouait pour le Canadien ?

À DEMAIN

Bon, maintenant, vous allez vous réveiller doucement. Vos paupières se lèvent et vos membres reviennent en action. Ça y est. Vous pouvez maintenant ouvrir vos enveloppes du ministère du Revenu.