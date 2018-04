Remparts: «J’aurais aimé les affronter en santé» –Philippe Boucher

Sans chercher d’excuses à l’issue de cette autre élimination hâtive, Philippe Boucher ne cachait pas que l’offensive diminuée de sa troupe a pesé dans la balance au final alors que les Islanders comptaient sur un alignement en pleine santé.

Frappé violemment la veille par le défenseur Olivier Desjardins le long de la rampe, Jesse Sutton a dû déclarer forfait à quelques minutes du début de la rencontre décisive. L’attaquant de 19 ans se promenait ensuite à l’aide de béquilles avec une attelle soutenant sa jambe droite sur la galerie de presse. Ajoutez à cela l’absence de Mikaël Robidoux et un Philipp Kurashev éprouvé par toutes sortes de maux.

« J’aurais aimé les affronter en santé, a reconnu le grand patron des Remparts en point de presse. Kurashev, ça fait un mois qu’il est malade; après une pneumonie, un streptocoque et ce matin, il avait fait une réaction à des médicaments. Il nous a donné ce qu’il avait. Il aurait fallu être à 100 % pour aller chercher ce match. Je lève mon chapeau aux Islanders. »

Les Islanders ont frappé dès la 28e seconde de la troisième période pour ne plus jamais regarder derrière, ensuite.

« On a commis une erreur mentale sur le troisième but, a renchéri Boucher, les yeux rougis par l’émotion après avoir rencontré ses joueurs dans le vestiaire. On a eu nos chances après, mais il était trop tard. Ce sont quatre minutes qui font mal. On était confiants après la deuxième et tout allait bien. »

Cadeau pour Samuel

Boucher tenait à ce qu’Antoine Samuel vive ses derniers moments sur la glace, lui qui avait été chassé après le sixième but avant d’être ramené dans la mêlée en fin de partie.

« C’est Benoit Desrosiers [l’adjoint] qui me l’a fait remarquer, a précisé le pilote québécois qui a choisi de garder son temps d’arrêt durant la débandade. C’était important. Nos trois 20 ans ont eu de belles carrières juniors et ils n’ont pas à se souvenir juste de ce match-là. Ils laissent un bel héritage à nos jeunes et à nos futurs leaders. C’est très injuste pour les joueurs [ce qui s’est passé]. Puis, un changement de gardien, ça équivaut à un temps d’arrêt. »

Hulton heureux

Dans l’autre camp, Jim Hulton affichait le sourire d’un homme soulagé. « On ne sait jamais ce qui va arriver dans un match numéro sept, a résumé le pilote insulaire. Personne n’aurait pu prédire ce qui s’est passé en troisième. Je suis vraiment content pour Pascal [Aquin, auteur de quatre buts] qui était déçu de son match de la veille. Dans un match comme celui de ce soir, tes meilleurs joueurs doivent être tes meilleurs. Welsh a été extraordinaire en deuxième, ce qui fut probablement le tournant du match. »

Les Islanders croiseront maintenant le fer avec les Mooseheads de Halifax au deuxième tour.