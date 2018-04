Rétrospective de l'année du CH: une saison exceptionnelle pour Gallagher

Malgré une saison difficile pour la Sainte-Flanelle, tout n'a pas été que noir: de beaux buts, des arrêts spectaculaires et certains joueurs ont permis aux partisans d'apprécier (un tout petit) peu la campagne.

Carey Price n'a pas été un homme de 6,5 millions de dollars (et encore moins de 10,5 millions), mais il nous a tout de même impressionnés à quelques reprises.

Nicolas Deslauriers nous a épatés, autant par sa hargne sur la patinoire que son franc-parler en entrevue.

Max Pacioretty a été plus que décevant. Brendan Gallagher en a profité pour voler le spectacle et atteindre, pour la première fois de sa carrière, l'impressionnante marque des 30 buts.

Jeudi, nous reviendrons sur les moments plus gênants de la saison du Tricolore.

Plus beau but

13 mars 2018: Nikita Scherbak c. les Stars de Dallas

Dans une des meilleures parties disputées par le club cette année (celle qui coïncidait avec le retour d’Alex Radulov à Montréal), le jeune attaquant a fait la démonstration de son grand talent lors d’un avantage numérique.

Après avoir intercepté une passe mollassonne en zone neutre, le numéro 38 a pris de vitesse le défenseur Dan Hamhuis sur la droite avant de bifurquer vers le centre et de déjouer Kari Lehtonen en logeant le disque dans le coin inférieur gauche du filet. (FG)

L'arrêt spectaculaire de l'année

4 janvier 2018: Carey Price sauve le CH en prolongation

Le train du Lightning était à pleine vitesse avant de s'arrêter à Montréal. Personne ne donnait une chance au CH de remporter ce match.

Le Tricolore l'a finalement gagné en tirs de barrage, et il peut dire merci au bon vieux Carey qui a réalisé un arrêt miraculeux. Un des moments les plus intenses de la saison. (MAT)

Le meilleur défenseur

Jeff Petry

La liste de défenseurs est longue, mais les candidats dignes de ce titre, non.

Pour moi, il s'agit sans aucun doute de Jeff Petry. Il n'a pas connu son meilleur début de saison, mais il s'est bien repris depuis quelques mois. Il n'hésite pas à appuyer l'attaque et son flair offensif est évident, comme en témoigne sa quarantaine de points, un sommet en carrière. Bon, son différentiel est atroce, mais peut-on vraiment le blâmer?

Il a vraiment élevé son jeu d'un cran en l'absence de Shea Weber. Imaginez s'il n'avait pas été là... (MAT)

Photo Joël Lemay

Le meilleur défenseur plombier

Victor Mete

On l’admet, il s’agit d’un drôle de choix. Mete n’est pas exactement un plombier, mais il n’est pas un défenseur de premier plan non plus. Et malgré de belles aptitudes, on ne pense pas qu’il devienne dominant dans un avenir rapproché.

Pourquoi l’avoir choisi?

Par défaut ! Weber n’est pas un plombier. Petry non plus. Benn et Alzner ont éprouvé de graves ennuis. Morrow, Davidson, Jerabek et Streit ne sont plus avec l’équipe. Reilly et Juulsen viennent tout juste de débarquer dans le portrait. Reste le jeune Victor...

Saviez-vous, par contre, qu’il domine la ligue dans une catégorie bien peu enviable : le moins de mises en échec par un défenseur !

Mete domine outrageusement cette colonne de statistiques avec un grand total d’UNE mise en échec. Oui, vous avez bien lu: 1 ou si vous préférez, en chiffres romains, I. (FG)

La blessure la plus terrifiante

Tous ceux qui ont été témoins de la blessure subie par Phillip Danault contre les Bruins le 13 janvier dernier ont retenu leur souffle quand l’incident s’est produit.

Rappelons les faits.

La marque était égale 3 à 3 alors qu’avec 1 :37 à disputer au second engagement, le défenseur du Boston Zdeno Chara a décoché un de ses puissants lancers.

Le pauvre Danault, qui se trouvait directement dans la trajectoire du disque, n’a pas pu éviter celui-ci et s’est fait violemment percuter à l’arrière de la tête.

Sonné, mais conscient, l’attaquant du Canadien a été évacué vers l’hôpital en ambulance après être sorti sur une civière.

Des moments forts inquiétants pour les proches du numéro 24, mais aussi pour les partisans du CH. (FG)

Meilleur gardien

Antti Niemi

Les partisans ont crié à l'idiotie lorsque Marc Bergevin a ajouté le Finlandais à sa formation par le biais du ballotage.

Pourtant, il a été le plus constant des quatre gardiens qui ont défendu la cage cette année. Il a même gagné la coupe Molson en février, ce qui en dit long sur la situation du CH, mais ça, on en parlera une autre fois.

Photo Pierre-Paul Poulin

Sera-t-il l'adjoint de Carey Price l'an prochain? (MAT)

L'homme de l'année

Brendan Gallagher

Facile: c'est Brendan Gallagher. J'aurais aussi pu mettre Tomas Plekanec, qui, malgré une production offensive constamment en baisse, a été le meilleur centre du CH, mais il a déménagé à Toronto.

30 buts dont trois gagnants, 14 points en avantage numérique et une saison sans blessures, une première depuis 2014-2015. Surtout, il possède une qualité qui ne s'apprend pas: celle de se présenter chaque match et de donner son 110%, peu importe l'adversaire ou la position de son équipe au classement. (MAT)

Celui à qui on ferait signer un contrat à vie

Brendan Gallagher

Encore une fois, j'y vais avec Brendan Gallagher. C'est le vrai capitaine de cette équipe (sans manquer de respect au 67), il ne perd jamais patience (sauf quand on lui parle de P.K. Subban) et joue avec du feu dans les yeux. (MAT)

Trophée Jacques-Beauchamp

Nicolas Deslauriers

Mon héros obscur n'en est pas vraiment un, étant donné la situation du CH à l'attaque.

Nicolas Deslauriers est l'une des belles histoires cette saison. Il a établi une nouvelle marque personnelle au chapitre des buts. Il s'implique physiquement. Il ne passe pas par quatre chemins en entrevue.

Les commentaires de Nicolas Deslauriers après le match. Il est question de l'incident Pateryn-Shaw.#RDSCH #RDS pic.twitter.com/OnUuYCRnNe — L'Antichambre (@Antichambre) 14 mars 2018

Il amène de l'énergie et de l'émotion dans une équipe qui manque cruellement de caractère.

C'est décevant pour lui qu'il ait signé un contrat à rabais. «Moi, j'étais en christ, mettons.» (MAT)

Surprise de l'année

Max Pacioretty

Ce fut une saison désastreuse pour le capitaine. Le fin marqueur a connu la pire performance offensive de sa carrière. Jeff Petry a récolté plus de points que lui. Tout le monde est surpris et un peu déçu, si bien qu'une bonne poignée de partisans réclamaient son départ en février.

Respirons un peu avant de faire ça. (MAT)

Le joueur qui a fait sa place pour l'an prochain

On ne sait pas ce que Bergevin nous réserve cet été, mais on se doit d'y aller avec deux joueurs qui évoluent à des positions faibles en profondeur.

Jacob de la Rose n'a rien cassé offensivement, mais on a vu qu'il est un joueur polyvalent, capable de jouer tant au centre qu'à l'aile, et qui n'a pas peur d'utiliser son physique. Récemment, il s'est plutôt bien défendu contre Sidney Crosby et les Penguins.

Aussi, bien que l'échantillon soit faible, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Mike Reilly jusqu'à maintenant. Disons que l'aspect offensif de son jeu n'est pas à négliger dans une équipe qui peine à marquer des buts. (MAT)