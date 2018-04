Sommet d’affaires B7: Justin Trudeau à Québec jeudi

Le premier ministre Justin Trudeau se rendra jeudi à Québec pour le Sommet d’affaires B7, qui rassemblera les dirigeants des plus grandes organisations d'affaires des pays membres du G7.

Il fera partie des centaines d'invités qui se réuniront jeudi et vendredi à ce sommet organisé par la Chambre de commerce du Canada. Le premier ministre Philippe Couillard sera également présent.

Pendant deux jours, les dirigeants d’entreprises ou leurs représentants se rassembleront afin de formuler une série de recommandations pour orienter les décisions qui doivent être prises par les leaders politiques au G7, les 8 et 9 juin, au Manoir Richelieu de La Malbaie.

Trois thèmes ponctueront cette rencontre: l’efficacité des ressources, la croissance économique inclusive et l’essor des petites entreprises.

«Le B7 est l'une des opportunités les plus importantes que nous avons pour partager notre vision d’une croissance économique inclusive et de prospérité mondiale avec les dirigeants du G7», a déclaré dans un communiqué Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada.