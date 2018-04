Stephen Drew à la retraite

Le joueur d’avant-champ Stephen Drew a décidé au cours des dernières heures de prendre sa retraite du baseball professionnel.

Le quotidien The Washington Post a rapporté la nouvelle mardi, précisant que le vétéran avait visité ses anciens coéquipiers des Nationals de Washington pour leur révéler ses intentions.

Drew a disputé les deux dernières campagnes dans la capitale américaine. En 2017, l’homme de 35 ans, ennuyé par des blessures, n'a joué que 46 matchs. Dans le baseball majeur, il a totalisé 123 circuits et 524 points produits en 1268 rencontres, conservant une moyenne au bâton de ,252.

L’ancien des Diamondbacks de l’Arizona, des Athletics d’Oakland, des Red Sox de Boston et des Yankees de New York avait offert sa meilleure performance en 2008, lorsqu’il avait cogné 21 longues balles et fait compter 67 points à Phoenix.