Tramway: Labeaume adoucit le ton avec les commerçants

Après leur avoir conseillé de «ne pas pogner les nerfs», le maire Labeaume a adouci le ton, mardi, avec les commerçants qui s'inquiètent des inconvénients du futur chantier du tramway. Ils seront rencontré, un à un, a-t-il promis.

Le maire de Québec avait réagi vigoureusement la semaine dernière aux diverses inquiétudes émises par les commerçants qui ont pignon sur rue devant le futur chantier du tramway, entre autres sur le boulevard René-Lévesque et sur la 1ère Avenue. «Je dis à tout le monde : "Pognez pas les nerfs. Attendez un petit peu."», avait-il lancé mercredi dernier.

Mardi, il s'est fait plus conciliant. «Certains ont des inquiétudes, c'est normal. Ces inquiétudes-là, on va y répondre. On va rencontrer probablement individuellement chaque commerçant, un après l'autre.»

Cependant, il faudra se donner le temps d'obtenir plus de détails sur le projet et le futur chantier avant de procéder à ces rencontres, a-t-il souligné et ces informations seront mieux connues quand l'étape des plans et devis sera franchie. Il y en a pour trois ans.

Aussitôt que la Ville aura des réponses à donner, elle se donnera un échéancier des travaux et pourra ensuite rencontrer les commerçants. «Peut-être qu'on va les voir avant pour leur dire grosso modo où on en est rendu.»

Certains, dit-il, voient les bénéfices d'un tel réseau pour leurs affaires. «L'écho que j'en ai c'est que les commerçants sont en train de s'apercevoir de la manne que peut apporter le réseau structurant en termes de nouveaux clients. Ceux qui sont en train de le découvrir le plus, ce sont les restaurateurs, entre autres.»

Recherche pilote du projet

Par ailleurs, le maire est à la recherche d'un pilote pour son projet de réseau structurant. Comme dans le cas de l'amphithéâtre, la Ville mettra sur pied un comité aviseur qui sera mandaté pour superviser tout le projet. Le maire cherche un professionnel comme Jean-Guy René, qui avait occupé ce poste pour la construction du Centre Vidéotron.

«Je veux m'entourer de gens qui ont déjà bâti ce genre d'infrastructure-là. Il n'en pleut pas au pays. Et le problème qu'on a, c'est que tout le monde a son projet en ce moment.»

Il a déjà rencontré certaines personnes, ira à Montréal prochainement pour discuter avec d'autres et chercher des conseils. Il dit «attendre les CV».