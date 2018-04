Un bilan de saison très positif pour les Saguenéens

SAGUENAY | Un peu plus de 24 h après avoir été éliminé en six parties face au Titan d’Acadie-Bathurst, l’organisation des Saguenéens de Chicoutimi a livré un bilan positif de cette 45e saison qui a été remplie de hauts et de bas.

«Notre objectif de base était que les gens soient aussi fiers de leur équipe qu’ils l’étaient l’an dernier, après avoir fait un bon bout de chemin en séries éliminatoires. Définitivement, on avait une moins bonne équipe sur la glace, mais on voulait que les joueurs se surpassent», a tout d’abord mentionné l’entraîneur-chef et directeur-gérant des Sags, Yanick Jean.

Le but des Saguenéens est sans aucun doute de mettre la main sur la Coupe du Président, un exploit que l’organisation n’a pas été en mesure de répéter depuis la saison 1993-1994.

Lors de cette conquête, l’actuel entraîneur-chef des Bleus était de l’alignement et ce dernier croit qu’une partie du travail a été réalisée pour soulever le trophée de nouveau dans un futur rapproché.

«Ce n’est pas de dire qu’on est rendus et que le travail a été fait. Il y a un gros travail qui a été fait, mais on n’a pas fini. On veut progresser et s’améliorer. La culture est enfin installée», a ensuite affirmé Jean.

Des changements à venir

Les prochaines semaines seront déterminantes pour le futur de l’équipe. En effet, le grand manitou des Bleus aura un œil attentif sur la prochaine loterie du repêchage qui se tiendra jeudi soir puisqu’il détient 10% des chances d’avoir le privilège de sélectionner au tout premier rang. De plus, les Chicoutimiens possèdent quatre choix dans les 22 premières sélections.

Jean a d’ailleurs amené le point qu’il y a 19 joueurs qui ont une possibilité de revenir avec les Saguenéens l’an prochain, mais bien entendu, ils ne seront pas tous de retour.

«On ne sera pas capable de garder tout le monde. Il y a des joueurs qui étaient avec nous et qui, malheureusement, vont être retranchés au prochain camp d’entraînement. Je considère que lorsque tu arrives à faire ça, c’est parce que ton organisation est de plus en plus forte et qu’elle progresse», a lancé Yanick Jean qui tentera d’effectuer une transaction afin d’amener un vétéran de 20 ans dans son vestiaire.

La position de ce joueur de 20 ans dépendra du joueur sélectionné au 10e rang par les Sags au repêchage européen. Par exemple, s’il décide de sélectionner un attaquant russe, Jean devrait faire un échange afin d’amener un défenseur expérimenté dans le circuit, et vice-versa.

Demers prolongé

Par ailleurs, les Saguenéens ont accordé une prolongation de contrat de trois ans à leur dépisteur en chef, Daniel Demers. Ce dernier a travaillé avec Yanick Jean à Victoriaville avant de le suivre à Chicoutimi.

«Il n’était aucunement question de se présenter au repêchage avec un dépisteur qui n’avait pas de contrat en poche», a noté Yanick Jean.