Un moment à partager

Pendant la vidéo hommage, Carey Price a pris le temps de saluer la foule. Il s’est également approché du banc, où il a reçu les félicitations de ses coéquipiers.

« Depuis le début de ma carrière, j’ai joué avec plusieurs bons gars. Ils ont toujours été là pour m’aider. C’était bien de partager ce moment avec eux. »

Pour la deuxième fois en deux saisons complètes avec le Canadien, Paul Byron a atteint le plateau des 20 buts.

« Ce n’est pas une chose à laquelle je pensais. Plusieurs personnes m’ont encouragé, mais j’essayais simplement de terminer la saison en force. Je veux continuer de faire les choses pour être meilleur l’an prochain. »

Photo d'archives

Les joueurs du Canadien ont démontré beaucoup de caractère en revenant de l’arrière à deux occasions. Ils sont même parvenus à combler un écart de trois buts.

« Caractère est le bon mot. Avoir l’instinct de survie nécessaire pour revenir de l’arrière est un aspect du jeu qui nous a manqué par moments au cours de la saison. Ça a fait du bien de voir que nous sommes capables de le faire, même si, à la fin, on est arrivé à court. »

– Karl Alzner

Bien que l’effort ait été palpable dans ce dernier match à domicile, la satisfaction était loin d’être à son paroxysme dans le vestiaire du Canadien.

« On ne participera pas aux séries, alors on est déçu de la saison. Les partisans méritent mieux que ça. On se concentre déjà sur l’an prochain pour s’assurer que ça ne se répète pas. »

– Nicolas Deslauriers

Gallagher, le plus utile

Photo pierre-paul poulin

Avant la rencontre, le Canadien a honoré Brendan Gallagher, récipiendaire de la coupe Molson, remise annuellement au joueur le plus utile du Canadien. Travailleur infatigable, l’Albertain est l’un des cinq joueurs à avoir disputé tous les matchs de l’équipe cette saison. Il domine le Tricolore avec 30 buts et 52 points, deux sommets personnels. L’attaquant succède à Carey Price, dont le nom fut gravé sur ce prix sept fois au cours des 10 dernières saisons. « Le trophée Carey-Price, a d’ailleurs lancé Gallagher devant les journalistes. J’essaie toujours d’être constant match après match. Ce ne fut pas différent cette saison. J'ai été chanceux car plusieurs rondelles ont pénétré dans le filet », a-t-il humblement ajouté.

Byron, la 4e étoile

Photo d'archives

Pour sa part, Paul Byron a remporté le trophée Jacques-Beauchamp. C’est la deuxième fois en trois ans que l’attaquant grave son nom sur ce prix remis au joueur ayant eu un rôle déterminant au sein de l'équipe durant la saison régulière, sans toutefois en retirer d’honneur particulier. « C’est un honneur, c’est sûr, a lancé Byron. Quand je suis arrivé ici, peu de gens savaient quel genre de joueur j'étais. Beaucoup m’ont dit que je n’étais qu’un plombier. Je sais que je vaux plus que ça. Je suis capable de jouer au sein de n’importe quel trio. »

Moins efficace à domicile

La troupe de Claude Julien a beau avoir connu plus de succès à domicile que sur les patinoires adverses, ça ne l’empêche pas d’avoir connu des ratés au Centre Bell. Devant ses partisans, le Canadien a montré une fiche de 18-4-9. C’est la première fois depuis la campagne 2011-2012 que les Montréalais n’atteignent pas le plateau des 20 gains à domicile. Lors de cette autre campagne difficile, le Canadien avait affiché un dossier de 16-15-10 dans la métropole.

Chassez le naturel...

Avant le match, le Canadien affichait le pire rendement avec seulement 59 buts marqués en troisième période. Le fait que Paul Byron, Kerby Rychel et Alex Galchenyuk aient marqué au troisième vingt relevait de l’improbable. Toutefois, le naturel est rapidement revenu au galop 24 secondes après le but de Rychel. Celui de Sami Niku était le 88e accordé par le Tricolore en troisième période. Les Sénateurs, les Coyotes, le Wild et les Oilers sont les seules équipes à avoir fait pire.

Price encore généreux

Photo d'archives

Carey Price a accordé au moins quatre buts pour la 18e fois de la saison. Il s’agit d’un sommet dans sa carrière. Trois fois, il avait déjà connu 15 soirées semblables au cours d’une saison. Sauf qu’à ces occasions, il avait disputé 72, 62 et 59 matchs. Cette fois, on parle de 48 présences devant le filet.