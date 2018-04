Un prototype de Ferrari hybride filmé en cachette

Ferrari développe bel et bien un moteur hybride. Et on en a maintenant la preuve en vidéo.

Habituellement, en regardant la vidéo d’une Ferrari à l’essai sur une piste, il est préférable de baisser le volume de son ordinateur, question de ne pas se faire éclater les tympans par le bruit du moteur qui se met à crier.

Sauf qu’avec cette Ferrari 488 filmée à Fiorano, en Italie, c’est différent. Celle-là, elle se déplace sans faire de bruit.

Pas de doute, cette Ferrari n’a pas besoin d’essence pour avancer. Du moins, pas à cette vitesse.

Le mois dernier, le grand patron de Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne, avait confirmé qu'un moteur hybride était dans les plans chez Ferrari. «Une Ferrari hybride à moteur V8 arrivera en 2019. Les véhicules d’essai sont déjà là», avait-il avancé

Sergio ne mentait pas.

Pas une première

Même si l’idée d’une Ferrari à moteur hybride peut sembler saugrenue, il ne s’’agit pas d’une première pour le mythique constructeur de Maranello.

La LaFerrari, la voiture la plus puissante jamais construite par Ferrari, était animée par un bloc à 12 cylindres jumelé à un moteur électrique.

Ailleurs dans l’industrie, d’autres marques de renom comme McLaren et Porsche ont aussi déjà utilisé la technologie hybride au profit de la performance.