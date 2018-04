Une coureuse du Rouge et Or en Suisse

Aurélie Dubé-Lavoie prendra part au championnat mondial universitaire de cross-country, samedi à Saint-Gall.

La coureuse du Rouge et Or de l’Université Laval s’est envolée, mardi, pour la Suisse. Championne provinciale et athlète par excellence du RSEQ, Dubé-Lavoie a terminé au 7e rang au championnat canadien en novembre dernier à Victoria.

« Il s’agit d’un beau défi international pour Aurélie, a mentionné son entraîneur Félix-Antoine Lapointe. Sa préparation a été faite en fonction de cet événement. Le calibre sera relevé avec la présence de plus de 100 filles, mais on aimerait qu’elle termine parmi les 20 premières et parmi les deux ou trois meilleures Canadiennes qui seront six à prendre le départ du 10 kilomètres.

« Sa préparation a vraiment bien été, de poursuivre Lapointe, et elle a connu une bonne fin de saison hivernale. Ce n’est pas une spécialiste du 10 kilomètres comme la Canadienne Claire Sumner, des Gaels de Queen’s, qui est solide, mais elle travaillera son endurance en prévision des épreuves du 1500 m et du 3000 m qui sont ses spécialités. Elle vivra une bonne expérience et ça va être bon pour son développement. Charles [Philibert-Thiboutot] a fait le même genre de préparation. »

En 2016, le Canada avait terminé au 5e rang au classement cumulatif chez les femmes. Lapointe croit qu’une performance du même genre est possible. En 2014, Lapointe avait travaillé comme entraîneur adjoint de l’équipe nationale et le Canada avait signé une 3e position au général chez les femmes.

Dubé-Lavoie en sera à sa deuxième compétition internationale. Elle avait été retenue au championnat panaméricain junior en 2015 dans l’épreuve du 5000 m.

Deux recrues

Par ailleurs, Lapointe a confirmé la venue de recrues prometteuses au sein de l’équipe de cross-country. Catherine Beauchemin et Jade Bérubé ont confirmé leur venue avec le Rouge et Or.

« On a remporté notre premier podium au national au classement général chez les femmes l’an dernier en terminant en 3e position et c’est très, très intéressant d’obtenir les services des deux meilleurs espoirs collégiaux. Avec les filles déjà en place, on va viser un titre national. »