Une première femme à la tête de CBC/Radio-Canada

Pour la première fois, une femme dirigera le diffuseur CBC/Radio-Canada.

La ministre de Patrimoine canadien, Mélanie Joly, a choisi Catherine Tait comme présidente-directrice

générale de la société d’État, mardi.

Elle sera en poste pour cinq ans.

Mme Tait remplace ainsi Hubert T. Lacroix qui avait été nommé en 2007 par le premier ministre Stephen Harper.

«Elle a travaillé dans le milieu de la télévision et du cinéma indépendants pendant plus de 25 ans comme entrepreneure, conseillère et championne dans le domaine du contenu canadien. Elle a collaboré avec de nombreux organismes culturels et quelques-unes des plus grandes sociétés des médias et de la radiodiffusion, comme Téléfilm, le Fonds des médias du Canada, CHUM, eONE et DHX Media. Elle est membre fondatrice de Hollywood Suite, qui est devenu le plus important titulaire de droits de longs métrages canadiens au pays», a souligné Patrimoine canadien par communiqué.

Catherine Tait dirigeait sa propre maison de production, Duopoly, basée à New York, avant d’être nommée.

«Nous bénéficierons de sa grande expérience comme entrepreneure, leader dans le domaine des affaires et championne invétérée du contenu canadien. Elle est sans contredit la personne toute désignée pour ce poste», a mentionné Mélanie Joly par communiqué.

Par ailleurs, le directeur et vice-doyen de l'Université Bishop à Sherbrooke Michael Goldbloom a été nommé président du conseil d’administration du diffuseur public.