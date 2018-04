Une saison en dents de scie pour le Drakkar

BAIE-COMEAU | La direction du Drakkar de Baie-Comeau a dressé le bilan d’une véritable saison en dents de scie, mardi matin, lors d’une conférence de presse tenue au centre Henry-Leonard.

Éliminé en cinq matchs par les Mooseheads d’Halifax, l’équipage nord-côtier a complété la 21e campagne de son histoire avec un modeste bilan de 30-33-4-1 et 65 points, seulement trois de plus que l’an dernier, et le 13e rang au classement général.

«On va apprendre de ce qu’on a vécu cette année et se mettre en mode grande vitesse, car il va falloir livrer l’an prochain», a affirmé sans détour le directeur général Steve Ahern, qui n’a pas cherché midi à 14 heures.

«C’est sûr qu’on est déçus du déroulement de la saison, car on espérait mieux. Plusieurs facteurs peuvent expliquer un tel rendement. Il va y avoir des ajustements à faire et les choses vont bouger», a assuré le dirigeant.

Ahern a quand même vu du positif en faisant allusion aux statistiques offensives et au fait que cinq joueurs (Jordan Martel, D’Artagnan Joly, Ivan Chehkovich, Gabriel Fortier et Bradley Lalonde) ont franchi le cap des 50 points, une première depuis la saison 2013-2014.

Si les perspectives s’annoncent intéressantes du côté de l’attaque, la direction devra en faire davantage auprès de sa brigade défensive, qui a été l’une principales carences du club cette saison.

De son côté, l’entraîneur-chef Martin Bernard a parlé de l’aspect développement avec ses joueurs et ce, sur le plan individuel et en tant qu’équipe.

«Sur le plan personnel, nous avons vu des belles progressions avec les Martel, Joly, Chekhovich (les deux ont raté le camp d’entraînement), Fortier de même que l’émergence des Ortiz et Légaré.»

Le pilote du navire a toutefois reconnu l’ampleur du défi sur le plan collectif. « À notre deuxième année de reconstruction, les gars ont pris beaucoup d’expérience. Il faut maintenant se concentrer et travailler, autant les joueurs que le staff hockey, à pousser dans la même direction. Il s’agira d’un gros challenge pour l’an prochain. »

En bref

La direction du Drakkar n’a pu confirmer le retour de Mario Durocher avec l’équipe, mais lui assure déjà une place au sein de son personnel...Sur le plan administratif, le Drakkar a attiré 59 566 amateurs (moyenne de 1751 par match) au cours de la saison 2017-2018, une augmentation de 6 % comparativement à 55 734 personnes (moyenne de 1689) la saison dernière.