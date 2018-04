Affaire Skripal: après l’OIAC, la Russie porte le dossier devant le Conseil de sécurité

Moscou nie catégoriquement toute implication dans cette affaire et dénonce «une provocation» occidentale et «une campagne antirusse».

Mais la proposition russe, présentée conjointement avec l’Iran et la Chine, a été qualifiée d’emblée de «perverse» et de «tentative de diversion» par la délégation britannique, et rejetée lors du vote de l’OIAC.

«Les masques sont tombés», a-t-il lancé, indiquant que Londres et Washington avaient voté contre la proposition russe ainsi que, «docilement et tenus par la discipline de l’UE et de l’Otan», les États membres de ces deux organisations et «quelques alliés des États-Unis en Asie».