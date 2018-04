Afflux de migrants illégaux: Ottawa doit payer, selon le ministre Heurtel

L’arrivée massive de centaines de demandeurs d'asile qui ont traversé la frontière à Saint-Bernard-de-Lacolle au cours de la dernière fin de semaine a suscité de nombreuses réactions, mercredi.

Selon des informations obtenues par TVA Nouvelles, quelque 500 migrants ont été interceptés sur le chemin Roxham, un itinéraire prisé par les demandeurs d'asile.

D’ailleurs, en entrevue à l’émission de Mario Dumont, le président du syndicat des douanes et de l’immigration, Jean-Pierre Fortin, a déclaré que 140 migrants ont franchi illégalement la frontière mercredi matin.

Pour sa part, le ministre québécois de l’Immigration, David Heurtel, est revenu à la charge en réclamant qu’Ottawa rembourse 146 millions $, soit la totalité des sommes encourues pour la prise en charge des demandeurs d’asile.

«Ce que nous disons, c’est que c'est la responsabilité d’Ottawa, c’est leur facture», a déclaré le ministre en entrevue à TVA Nouvelle.

Il y a deux semaines, le ministre Heurtel et son collègue des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, ont envoyé une lettre au ministre de l’Immigration à Ottawa, Ahmed Hussen, afin qu’il rembourse la totalité des sommes. Or, aucun chèque de remboursement n’a encore été émis par le fédéral.

«Nous avons reçu au Québec plus de 50 % des demandeurs d’asile et régulier du Canada. Ça cause un coût très important sur nos ressources et il faut se rappeler que c’est le gouvernement fédéral qui a la responsabilité unique de gérer les frontières canadiennes et que c’est encore le fédéral qui a la responsabilité unique de gérer les demandes d’asile. Pendant que les gens attendent des nouvelles sur le statut des demandeurs d’asile, ils ont besoin de services en éducation, en santé, en garderie, d'accès à la justice ainsi que de l’aide à la solidarité sociale», a ajouté M. Heurtel.

«Nous avons des informations qui indiquent que la majorité des demandeurs d’asile qui ont franchi la frontière au cours des cinq derniers jours proviennent du Nigeria, ce qui nous indique également que le mot semble se passer aux États-Unis. On voit l’attitude du président Trump, il ne dérougit pas, il veut se débarrasser des immigrants aux États-Unis et on semble privilégier la voie du Québec pour plusieurs de ces personnes qui sont dans une situation difficile. C’est le gouvernement du Québec qui doit assumer entre temps ces dépenses-là pour quelque chose qui est de la responsabilité du fédéral.»

Du côté du cabinet du ministre Hussen, on indique qu'on est en train d'analyser la lettre de M. Heurtel. Ottawa souhaite obtenir des précisions sur la somme de 146 millions $ réclamée par Québec.