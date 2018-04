Blessé en ski, il poursuit la station Stoneham pour 390 000 $

Un homme qui a subi de graves blessures alors qu’il skiait à Stoneham poursuit la station pour la somme de 390 000 $.

En janvier 2016, le skieur profitait des installations du centre de ski et effectuait une descente sur la piste 4B lorsqu’il a «subi un violent choc qui lui fit perdre conscience pour ne se réveiller que plusieurs heures plus tard à l’hôpital», peut-on lire dans la demande introductive d’instance déposée en Cour supérieure.

À la suite de sa convalescence, le demandeur a tenté à maintes reprises d’obtenir des informations sur les événements qui ont mené à ses blessures.

Ce ne serait qu’après de multiples demandes qu’il a appris qu’il aurait été «percuté par une autre personne qui descendait à grande vitesse».

«Toutefois, la défenderesse refuse encore à ce jour de divulguer l’identité de la personne qui serait entrée en collision avec le demandeur», apprend-on dans le document de Cour.

À la suite de la collision, le défendeur, qui a subi de multiples fractures au niveau du visage, a dû se faire reconstruire une partie du visage et, au surplus, des plaques métalliques ont dû être installées.

«Le demandeur a de plus subi de graves dommages cérébraux» et il présente toujours, à ce jour, de lourds problèmes de perte d’équilibre, des sautes d’humeur et de l’épuisement excessif à l’effort».

En raison de son atteinte cérébrale, le demandeur est «toujours limité, aujourd’hui, dans ses activités et son quotidien».

De plus, il a subi une perte financière substantielle puisqu’il n’a pas pu travailler pendant près d’un an.

Il reproche également à la station de ski d’avoir «négligé (de lui avoir) apporté les soins adéquats» et d’avoir «aggravé ses blessures».

Selon les informations qu’il a obtenues, alors qu’il présentait plusieurs traumas, il aurait été évacué par motoneige «sans collier cervical, ni planche dorsale, ni coquille, ni aucun autre appareil servant à l'immobiliser pour éviter l’aggravation des lésions».