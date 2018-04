David Whittom en arrière-pensée

Éric Martel-Bahoeli (11-7-1, 7 K.-O.) le dit depuis le début : le combat qu’il s’apprête à livrer au Mexicain Hector Aguilar (7-3, 5 K.-O.), samedi au Centre Vidéotron, sera une façon, pour lui, de mettre un terme à sa carrière de boxeur sur une bonne note. Si l’annonce du décès de son ami David Whittom n’a rien changé à sa volonté de monter dans le ring une dernière fois, le pugiliste assure qu’elle lui a offert une motivation supplémentaire.

Martel-Bahoeli confirme que sa préparation va bon train. Il reconnaît également qu’il lui manque un précieux allié à l’entraînement. Dans ses camps d’entraînement précédents, « Baho » avait l’habitude de courir autour du lac Beauport avec Whittom et d’effectuer des séances de simulation de combat (sparring) avec lui.

« Il était toujours là avec moi et il participait toujours à mes entraînements, il était loyal. Quand sa carrière battait de l’aile un peu, ça lui permettait de vivre des moments forts et de se sentir impliqué. Même si je fais ce dernier combat pour moi, c’est sûr que je vais penser à David. Il est toujours dans ma tête », a mentionné Martel-Bahoeli qui s’est également fait tatouer un ring de boxe avec l’inscription « The Sweet Punisher », le surnom de boxeur de Whittom.

Funérailles

Rappelons que David Whittom a rendu l’âme le 16 mars dernier après avoir passé près d’un an dans le coma des suites d’un malaise subi après un combat face à Gary Kopas.

En préparation pour le dernier chapitre de sa carrière de boxe, Martel-Bahoeli n’a pas assisté aux funérailles de son ami, le 26 mars. Pas parce qu’il n’en était pas capable, mais plutôt parce qu’il veut s’assurer que son dernier combat se termine mieux que celui de son défunt ami.

« J’ai parlé avec la sœur de David récemment et je lui ai expliqué que je ne pouvais pas aller aux funérailles en raison de ma préparation. Elle a dit qu’elle comprenait. Par contre, après mon combat, je vais prendre une fin de semaine pour aller passer du temps avec elle et sa mère, pour parler de David et aller où ses cendres sont entreposées. »

Pas nerveux

D’ailleurs, Martel-Bahoeli ne se dit pas nerveux en vue de son combat face à Aguilar.

« Mon sentiment en ce moment est différent de ceux que je ressentais avant mes autres combats. Je ne suis pas nerveux. Je suis un peu dans l’inconscient. Je sais que mon chum David est décédé, mais je ne le réalise pas en ce moment. Peut-être qu’après le combat, je vais le réaliser. Ça va peut-être me remettre tout ça en pleine face. »

LA PRESSION DE GAGNER

Éric Martel-Bahoeli le sait très bien : il doit gagner son dernier combat s’il veut partir la tête tranquille.

Après tout, c’est surtout pour oublier l’humiliation de la cuisante défaite subie aux mains du colosse Adam Braidwood le 24 février 2017 que Martel-Bahoeli montera dans le ring samedi soir. Il le fera pour terminer sur une bonne note, avec une victoire.

« Tout le monde me rappelle que je dois gagner, mentionne-t-il. C’est sûr qu’il y a une pression qui vient avec ça. Par contre, je me suis embarqué dans quelque chose en étant pleinement conscient de ce que je faisais. J’ai hâte de le faire et j’y vais au meilleur de moi-même. J’approche ce combat comme si c’était pour un titre de champion du monde. »

Malgré tout, « The Hammer » ne connaît absolument rien d’Hector Aguilar. Il ne l’a jamais vu, ni en vrai ni sur vidéo.

« Quand le combat va commencer, on va s’ajuster avec mon coin », mentionne le boxeur, qui sera accompagné de Manu Molinier, Dominic Côté et Angelo Adamson pour son combat. Son entraîneur de toujours, François Duguay, a refusé de l’accompagner dans ce dernier combat en raison de ce qui est arrivé à Whittom, il y a un an.

Le dernier chapitre

D’ailleurs, les critiques sont nombreuses envers Martel-Bahoeli. Plusieurs estiment qu’il est imprudent, pour lui, de risquer sa vie à nouveau dans un ring après ce qui est arrivé à son ami David Whittom. Le principal intéressé a toutefois une réponse bien claire à ses détracteurs.

« Les gens qui critiquent ma décision ne pensent qu’au résultat, ils ne voient pas tous les efforts que j’ai mis dans la boxe depuis des années. Ça fait 20 ans que je suis là-

dedans et je ne voulais pas que ça se finisse mal. Quand tu vas voir un film et qu’il finit mal, c’est-tu plate ? Oui, tu ne retiens que ça. Tu ne te souviens pas du début ou de la belle histoire. Je veux juste que mon histoire personnelle dans ce sport finisse bien et Eye of the Tiger Management m’offre l’opportunité de le faire. Je veux finir ça en beauté. »