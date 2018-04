Des détenus de Québec déplacés en raison du sommet du G7

Des détenus de la prison d'Orsainville à Québec vont vraisemblablement être temporairement déplacés vers Trois-Rivières pour libérer des cellules en vue du sommet du G7 en juin dans Charlevoix.

Les autorités prévoient devoir effectuer beaucoup d'arrestations lors des manifestations qui viseront le sommet autant à La Malbaie qu'à Québec.

«Comme pour les autres établissements de détention du réseau, celui de Trois-Rivières pourrait être mis à contribution pour recevoir certaines des personnes incarcérées qui seront transférées temporairement pour libérer une partie des places de l'Établissement de détention de Québec en prévision du G7», a indiqué le ministère de la Sécurité publique du Québec à TVA Nouvelles par courriel.

Pour l'instant, la prison de Trois-Rivières n'est pas pleine. On compte 262 détenus sur une possibilité de 314. Le ministère se refuse par contre à donner des détails sur l'organisation des transferts et lorsqu’ils auront lieu. Les mouvements de détenus entre Québec et Trois-Rivières se feront par fourgons cellulaires.