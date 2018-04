Dönnhoff : un magnifique vin de piscine!

Par sa propension à faire ressortir le terroir duquel il est issu, le riesling donne parmi les meilleurs vins de la planète.

Personne d’autre que les Allemands n’arrivent à maîtriser de façon aussi magistrale l’équilibre entre le sucre et l’acidité. Si vous ajoutez que la maison Hermann Dönnhoff produit fait partie de l’élite viticole et que, par-dessus, vous finissez par proposer un tel flacon à 25$ et des poussières, je n’ai pas besoin de m’époumoner pour vous dire : garrrrrochez-vous!!!! Un blanc cristallin, aux parfums bien définis d’abricot, de miel et de fleur blanche. La bouche est énergique, ample et découpée au couteau par une franche acidité. Pas le plus long, mais un équilibre d’école et une finale salivante donnant l'impression d'un vin parfaitement sec! Magique! Et surtout, un magnifique vin de piscine à acheter à la caisse en prévision des beaux jours d’été. Capsule à vis. Servir très frais (8 °C). Étonnante capacité de conservation (peut tenir 4-5 jours au frigo sans prendre la moindre ride).

Riesling Trocken 2016, Dönnhoff, Nahe, Allemagne

25,05 $ - Code SAQ 13510552 – 11,5 % - 8,4 g/l - *** $$ ½