Front commun contre le délai de prescription en matière d'agression sexuelle

Les partis d’opposition, des organismes de défense des victimes d’agressions sexuelles et des avocats font front commun pour forcer le gouvernement libéral à abolir les délais de prescription avant la fin de la prochaine session parlementaire.

«La nouvelle aujourd’hui, ce n’est pas l’abolition du délai parce que ça fait des années qu’on le demande. La nouvelle, c’est les représentants des trois partis qui appuient cette revendication-là de façon non partisane», a lancé l’ancien ministre de la Justice Marc Bellemare, en parlant des députés ou candidats du Parti québécois, de la Coalition avenir Québec et de Québec solidaire présent mercredi à la conférence de presse.

Véronique Hivon, Sol Zanetti et Mario Asselin ont uni leurs voix à celles des victimes d’agressions sexuelles pour demander au gouvernement libéral de passer à l’action dans ce dossier qui empêche de poursuivre au civil après un délai de 30 ans.

«Il y a assez de sujets sur lesquels nous pouvons débattre», a lancé M. Asselin, candidat de la CAQ dans Vanier-Les Rivières, dans un appel à l’unité. «Entendons-nous sur celui-là.»

«Une véritable honte»

Les avocats Marc Bellemare et Alain Arsenault, qui ont représenté de nombreuses victimes d’agression, ont qualifié de «véritable honte» le maintien du délai de prescription. Il s’agit selon les deux juristes d’une atteinte aux droits fondamentaux des victimes, à un tel point qu’ils se demandent qui le gouvernement tente de protéger en agissant de la sorte.

«Pourquoi les libéraux ferment la porte aux revendications des victimes et des partis de l’opposition? Qui le gouvernement protège-t-il en maintenant un délai de poursuite qui est une véritable plaie pour les victimes», questionne Me Bellemare, qui en appelle comme son collègue «au gros bon sens du gouvernement».

Organisateur de cette nouvelle montée de boucliers, Sébastien Richard, victime des Frères de Ste-Croix, souhaite que cette fois-ci soit la bonne. Il souhaite que Québec suive les recommandations du protecteur du citoyen qui allaient en ce sens pas plus tard qu’en décembre dernier.

«C’est le gouvernement qui décide ce qu’il appelle à l’ordre du jour. Ce qu’on sait aujourd’hui, c’est que les trois partis d’opposition ont dit qu’ils sont prêts à collaborer. Ne reste plus qu’à Stéphanie Vallée et Philippe Couillard de faire leur travail et d’emboiter le pas», a lancé M. Richard, précisant que tous ses appels au gouvernement étaient demeurés lettre morte.

Protéger les victimes

Présent mercredi pour l’annonce, Pierre Bolduc, agressé dans son enfance par un prêtre de Robertsonville, sent que l’aboutissement du combat approche avec ce nouvel assaut groupé contre le gouvernement. Malgré les embûches et le long combat, il dit que le jeune garçon blessé de 12 ans en lui n’a jamais refusé d’y croire.

«C’est inespéré. Le parti libéral est tassé dans un coin et n’aura plus le choix d’abolir le délai. [...] On parle d’enfants ici. Si une société ne peut pas protéger ses enfants, c’est que ça ne va vraiment pas bien», se désole l’homme de 61 ans.

À chaque retour dans l’actualité des agressions sexuelles commises par exemple par des congrégations religieuses, les victimes replongent dans leurs souvenirs dit-il. Les allégations contre les Oblats au cours des dernières semaines n’ont pas fait exception, mais les évènements rappellent l’importance d’agir rapidement.

«Ça nous brasse encore et c’est grave encore une fois ce qui est arrivé. Mais ça nous démontre qu’on n’est pas tout seul et qu’il va y en avoir d’autres tant et aussi longtemps que ça n’aura pas changé. Il faut arrêter ça», clame M. Bolduc.