Grand ménage à la raffinerie Jean-Gaulin qui fermera 60 jours

Photo Stevens LeBlanc Malgré la tempête, les équipes étaient à l’œuvre mercredi pour préparer l’arrêt de la production à la raffinerie Jean-Gaulin de Lévis. Sur la photo, de gauche à droite, Yves Lachance, directeur de la planification des arrêts, Jean Baron, directeur construction et entretien majeur, Francine Marois, directrice principale groupe technique, Martine Péloquin, vice-présidente et directrice générale de la raffinerie Jean-Gaulin, Carl Marcotte, directeur principal des opérations, et Pierre Martel, directeur principal entretien.