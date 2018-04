Jakob Pelletier se venge de Colten Ellis

RIMOUSKI | Vaincu l’an dernier par Colten Ellis en finale de la Coupe TELUS, Jakob Pelletier obtient enfin sa revanche sur le gardien de l’Océanic de Rimouski au premier tour des séries éliminatoires dans la LHJMQ.

Les 43 arrêts d’Ellis en mai 2017 avaient permis aux West Islanders du Cap-Breton de remporter le championnat national midget AAA grâce à une victoire de 5-4 en prolongation sur le Blizzard du Séminaire Saint-François.

Cette fois, Pelletier sort la tête haute de cette nouvelle confrontation avec ses trois points (2-1) contre l’Océanic. Il poursuivra sa route avec les Wildcats de Moncton dès ce vendredi alors qu’ils se mesureront aux champions du trophée Jean-Rougeau, l’Armada de Blainville-Boisbriand.

«C’est plus existant que dans le midget AAA. Personne ne croyait en nos chances de gagner. On a démontré que peut importe l’adverse, on sera capable de rivaliser. Dès le début des séries, on savait que notre alignement ressemblait beaucoup à celui de l’Océanic. On a eu beaucoup de blessés durant la saison, mais l’arrivée de Miromanov (Danill), Khovanov (Alexander) et James (Phelan) ont changé le visage de l’équipe», indique l’attaquant de 16 ans.

Autant d’émotions contre l’Armada

Contre l’Armada, Jakob Pelletier estime que les Wildcats devront démontrer autant d’émotions dans leur jeu. Moncton n’a jamais abandonné face à l’Océanic, même en retard par 3-2 dans la série.

«C’est un adversaire dangereux, mais il faut juste y croire et travailler pour que d’autres bonnes choses surviennent encore. C’était une grosse équipe (l’Océanic), mais on affronte maintenant la meilleure. Il faut se vider pour espérer gagner», indique Pelletier.