Joanna Brown décoré de bronze aux Jeux du Commonwealth

Joanna Brown a récolté la première médaille du Canada aux Jeux du Commonwealth de Goald Coast, étant décorée de bronze lors du triathlon, mercredi (heure du Québec).

Après avoir conclu les épreuves de nage et de vélo avec des chronos respectifs de 9 min 48 et de 30:12, c’est à la course que la représentante s’est démarquée.

Son temps de 16:31 a été le plus rapide parmi les 24 concurrentes inscrites. Son cumulatif de 57:38 lui confère 48 secondes de retard sur la gagnante, la Bermudienne Flora Duffy, double championne du monde. L’Anglaise Jessica Learmonth (57:33) a quant à elle été décorée d’argent.

Les Canadiennes Dominika Jamnicky (1:01:08) et Desirae Ridenour (1:03,46) ont pris les 14e et 17e échelons.

Une première victoire

Dans son premier duel de tennis de table par équipe, le Canada est venu à bout de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en trois matchs, dans cette série au meilleur de cinq duels.

Zhen Wang a tout d’abord vaincu Carlton Daniel au compte de 33-7, puis Marko Medjugorac a défait Romano Spencer par le pointage de 33-12. En double, Antoine Bernadet et Medjugorac ont eu le dessus sur Andre Mitchell et Spencer 33-9.

Les Canadiens affronteront le Sri Lanka en matinée pour tenter de terminer en tête du Groupe 6.

De l’action

De nombreuses vagues de qualifications ont eu lieu à la piscine en ce premier jour de compétition. Les Canadiennes Penelope Oleksiak et Taylor Ruck ont ainsi assuré leur place parmi les huit finalistes au 200 m style libre.

Mary-Sophie Harvey, Sarah Darcel et Erika Seltenreich-Hodgson tenteront de terminer sur le podium au 400 m 4 nages, après avoir obtenu leur billet pour la finale. Jeremy Bagshaw sera quant à lui de la finale du 400 m style libre.