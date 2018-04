Labeaume «remercie» Québec 21 pour son appui au tramway

Ayant appuyé mardi le projet de tramway, Québec 21 a perdu toute légitimité pour s'y opposer et ne peut plaider l'ignorance ou la «technicalité», selon Régis Labeaume, qui tend la main au parti pour l'exécution du projet.

Le maire de Québec a «remercié» le parti de Jean-François Gosselin d'avoir appuyé, la veille, le projet de tramway. En fin de conseil, une résolution qui a conduit à la ratification de l’entente intervenue entre le gouvernement et la Ville au sujet du projet de réseau structurant a été entérinée par le conseil municipal. Les deux conseillers de Québec 21 n’ont pas demandé qu’un vote soit tenu. La résolution a donc été adoptée à l'unanimité.

Interrogé à ce sujet, M. Gosselin avait plaidé qu’il s’agissait d’une simple question «technique» et que Québec 21 n’avait pas pour habitude d'imposer un vote qu'il sait perdu d’avance.

Pour le maire, le chef de l'opposition ne peut aucunement «plaider l'ignorance ou la “technicalité”» et ne peut plus se dire contre le réseau ou réclamer un référendum sur le projet.

«Ça a été voté à l'unanimité au conseil municipal. Une ville et des élus municipaux, ça parle par résolution. Un vote au conseil, c'est l'aboutissement des idées de tout un chacun au conseil», a-t-il fait valoir mercredi. Le maire a rappelé que le parti avait déjà demandé que l'on vote au conseil et que, par exemple, l'on avait voté contre le budget.

«Sur la planète politique, Québec 21 était jusqu'à hier le seul parti qui était contre le transport structurant, a-t-il analysé. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas voter contre un contrat avec le gouvernement qui donnait à la Ville de Québec 3 milliards de dollars pour un réseau de transport structurant. Ce qu'a fait Québec 21, c'est de voter pour le transport structurant. Maintenant, qu'ils ne viennent plus nous dire qu'ils sont contre. Ils ont voté pour et on les en remercie.»

Maintenant, le maire «tend la main» à Jean-François Gosselin et Stevens Mélançon, les invitant à travailler avec son équipe pour mettre le réseau en place. «S'ils sont en faveur du projet, on leur tend la main. Qu'ils s'en viennent avec nous autres, qu'ils travaillent avec M. [Jean] Rousseau, avec M. [Yvon] Bussières, et qu'ils fassent en sorte que, dorénavant, on parle d'une seule voix pour le transport structurant à Québec, pour qu'ils soient conséquents avec les gestes qu'ils ont posés hier.»