Lafrenière avec l'Océanic: une bonne chose, croit Vincent Lecavalier

BROSSARD | Alexis Lafrenière ne pouvait tomber dans une meilleure organisation que celle de l’Océanic de Rimouski pour se préparer à la carrière professionnelle qui l’attend, estime l’ancienne gloire de l’équipe, Vincent Lecavalier, l’un des cinq nouveaux membres intronisés au Temple de la renommée de la LHJMQ, mercredi soir.

«Ça te prépare à la réalité de la Ligue nationale. Si je pense à Lafrenière, c’est peut-être la meilleure chose d’aller dans un marché comme Rimouski qui a vu passer des gars comme Crosby, Brad Richards. Le monde autour de lui, comme M. Tanguay et son petit-fils, va tout faire pour l’aider. Il faut juste qu’il continue à progresser et à travailler fort, je suis convaincu qu’il aura du succès», a souligné Lecavalier, auteur de 86 buts et 217 points à ses deux uniques saisons dans le Bas-Saint-Laurent avant d’être réclamé au premier rang par le Lightning de Tampa Bay quelques mois plus tard lors du repêchage de la LNH.

Une demi-finale marquante

La demi-finale du printemps 1998 opposant l’Océanic aux Remparts de Québec demeure le moment fort du passage du grand numéro 4 dans la LHJMQ. Victorieux en six rencontres, Lecavalier et sa bande avaient ensuite été balayés par les Foreurs de Val-d’Or, qui «étaient trop forts pour nous».

«Mais d’avoir battu les Remparts de Québec, notre grosse rivalité et l’équipe qui était censée gagner, c’était gros. J’ai gagné la coupe Stanley, mais quand je pense à mes meilleurs moments dans ma carrière, l’émotion contre Québec, les gens à Rimouski qui veulent sauter sur la glace, c’était fou», s’est-il souvenu.

L’ancien gardien étoile des Saguenéens, Marc Denis, l’ancien défenseur des Bisons de Granby, Stéphane Quintal et l’ancien attaquant Danny Groulx, trois fois vainqueur de la coupe du Président, de même qu’Éric Taylor à titre posthume en tant que bâtisseur, ont aussi fait leur entrée au Temple.

Double médaillé d’or avec Équipe Canada junior, Denis a conduit les Saguenéens à la grande finale du circuit Courteau en 1997, remportée par les Olympiques de Hull, également hôtes du tournoi de la coupe Memorial cette année-là. Ayant obtenu leur laissez-passer pour le rendez-vous national en vertu de la présence des Olympiques en finale québécoise, Denis et les Sags n’avaient pas fait long feu devant les représentants de l’Ontario et de l’Ouest, écopant deux revers d’entrée de jeu avant de subir le même sort contre les locaux en ronde préliminaire.

«C’est très flatteur. Pour un gars qui a eu une carrière de 12 ans dans la Ligue nationale, je n’aurai pas d’autres honneurs comme ça. C’est l’accomplissement ultime», a reconnu Marc Denis, l’actuel vice-président aux opérations hockey des Saguenéens.

Quintal prêt à écouter

Si Stéphane Quintal allait avoir une pensée pour ses parents durant son discours d’introduction, eux qui ont fait «des sacrifices quand j’étais jeune», l’ancien porte-couleurs du Canadien n’a pas caché son désir d’être éventuellement embauché par une organisation de la LNH, que ce soit comme directeur général ou aux opérations hockey.

«Je n’ai jamais caché que c’était mon objectif un jour de travailler pour une équipe. C’est vraiment ce que je veux faire, mais pour le moment, je suis vraiment bien à la ligue. Dans le fond, je fais mes devoirs pour essayer de comprendre ce travail-là. Le côté de la ligue, je l’ai assimilé beaucoup, mais le côté équipe, j’ai un manque», a mentionné celui qui occupe les fonctions d’adjoint à George Parros, son successeur comme directeur de la sécurité des joueurs.

La situation familiale du Québécois de 49 ans influencera aussi son futur si une équipe lui fait de l’œil. «Ma situation familiale fait que je ne pourrais pas bouger pendant deux ans. Je vais rester à la Ligue, à moins d’une opportunité, mais faudrait que ce soit pour une équipe proche», a expliqué Quintal, avouant que la pression de son ancien poste l’a bien préparé à faire face à la musique pour l’avenir.

Quintal a amassé 109 points en 172 rencontres avec les Bisons de Granby de 1985 à 1988, incluant un bref séjour de 15 parties en Outaouais.

Victo, de bons souvenirs pour Groulx

Quant à Danny Groulx, de ses trois bagues de championnat acquises avec les Foreurs (1998), le Titan (1999) et les Tigres (2002), sa dernière reste bien spéciale alors qu’il s’agissait de sa dernière campagne.

«J’ai un petit faible pour Victoriaville. Au niveau des fans, il y a eu une connexion qui est encore là aujourd’hui quand j’y retourne.»

Groulx a procédé à la mise au jeu protocolaire de l’un des derniers matchs en saison régulière et l’ambiance qui régnait à l’intérieur du Colisée Desjardins lui rappelait son époque. Son ancien coéquipier Matthew Lombardi était aussi de la fête.

«C’était une des premières parties à guichets fermés depuis longtemps. On sentait une ambiance spéciale et j’ai justement dit à Matthew que ça rappelait les bonnes années. Je leur souhaite bonne chance pour les séries.»