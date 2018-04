Je suis une fille du matin et du printemps. Et avril est toujours un bon prétexte pour faire la fête et cuisiner de nouveaux petits plats.

J’ai découvert, il n’y a pas si longtemps, le pouvoir du mini légume. Bien sûr, les mini carottes, mais aussi les mini brocolis, les mini laitues bourgotet surtout les mini choux-fleurs que j’aime d’amour tendre. Je les cuis à la vapeur et je les sers de maintes façons, avec du fromage fondu, avec une vinaigrette, avec une béchamel au cari et, ce soir, avec une simple sauce aux noix. Une version moderne du célèbre chou-fleur aux noix sans la sauce lourde.

Pour ce repas léger et festif, nous préparons des pâtes aux palourdes et au basilic, avec un peu de piment pour rehausser toutes les saveurs. Un petit repas exaltant, pas trop calorique, pour bien célébrer le printemps qui s’annonce.

Mini choux-fleurs en sauce de noix

Photo courtoisie

Une version moderne, élégante et simplissime d’offrir un légume en entrée. Même les enfants raffolent de ce plat.

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 25 min

Ingrédients

4 mini choux-fleurs entiers

3 c. à s. de beurre

1 petit oignon finement haché

1 gousse d’ail hachée

110 g d’amandes blanchies grossièrement hachées

110 g de pacanes grossièrement hachées

110 g de noisettes grossièrement hachées

2 c. à s. de sucre

Une pincée de cumin moulu

500 ml (2 tasses) de bouillon de bœuf

Sel et poivre moulu

Méthode

Dans un grand poêlon, faire fondre le beurre. Ajouter l’oignon et l’ail. Faire revenir, à feu moyen, 3 minutes. Ajouter les amandes, les pacanes et les noisettes. Faire revenir 5 minutes. Saupoudrer de sucre et de cumin. Saler et poivrer. Cuire en tournant, jusqu’à ce que le sucre caramélise. Verser le bouillon et porter à ébullition environ 6 minutes. Retirer du feu. Au cuit-vapeur, cuire les choux-fleurs environ 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient juste tendres sous la pointe du couteau. Répartir la sauce aux noix dans des assiettes creuses. Placer un chou-fleur dans chaque assiette. Servir immédiatement.

Pâtes aux palourdes, basilic et tomates

Photo courtoisie

Un plat de pâtes qui vous suivra tout l’été. On le sert autant en entrée qu’en plat avec un bon verre de vin blanc bien frais.

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

Ingrédients

450 g (1 lb) de fettucine (ou autres pâtes longues)

60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive extra-vierge

1 oignon finement haché

1 piment finement haché

1 bouquet de basilic haché

950 g (2 lb) de palourdes

16 escargots ou bourgots en coquilles

250 ml (1 tasse) de vin blanc sec

3 c. à s. de purée de tomates

Sel

Méthode