Les Jays « meilleurs deuxièmes »

Comme chaque année, je m’amuse à faire mes prédictions. C’est le plus beau temps de la saison pour les gérants d’estrade. Personne ne peut contester nos choix, car il n’y a pas assez de statistiques pour les critiquer.

LIGUE NATIONALE

Division Est

Commençons avec la Ligue nationale. C’est l’année de l’ancienne formation de « Nos Amours », les Nationals de Washington. Les lanceurs partants Max Scherzer et Stephen Strasburg sont sans aucun doute parmi les 10 meilleurs du baseball majeur. Offensivement, ils peuvent compter sur l’un des meilleurs frappeurs du baseball, Bryce Harper.

Leur opposition dans la division Est n’est pas trop féroce, sauf si les Mets devaient connaître un regain de vie.

Mon choix : Washington

Division Centrale

La course dans la division Centrale devrait être plus corsée. La parité est la clé dans cette section, car il n’y a pas de formation nettement plus dominante que les autres. L’équipe souvent négligée est celle des Brewers de Milwaukee. Les Cubs de Chicago sont le coup de cœur des partisans, et quant aux Cards de St. Louis, les blessures semblent les hanter.

Mon choix : Milwaukee.

Division Ouest

Quelle belle course en perspective. Les Dodgers de Los Angeles, les Diamondbacks de l’Arizona et les Rockies du Colorado. Chez les Dodgers, Clayton Kershaw peut-il répéter ses exploits des deux dernières années ? Tandis que Zack Greinke est le lanceur et joueur clé de l’Arizona, cela prendrait une saison exceptionnelle de sa part pour permettre à sa formation de remporter le championnat.

Les gens les aiment, mais ils ne sont pas trop respectés, car ils disputent leurs matchs à Denver. Nolan Arenado, DJ LeMahieu et Trevor Story, sans oublier le puissant cogneur de circuits Charlie Blackmon sont redoutables.

Mon choix : Colorado

LIGUE AMÉRICAINE

Division Ouest

Les Astros de Houston ont une meilleure rotation de lanceurs partants que l’an dernier avec l’acquisition de Gerrit Cole et le fait d’avoir Justin Verlander au sein de la rotation pour amorcer la saison.

Les goûts ne sont pas à discuter, car le choix de chacun n’est pas nécessairement appuyé sur les mêmes critères. Je crois que Jose Altuve est présentement le meilleur joueur du baseball majeur. Dans l’Ouest, l’intérêt sera centré sur le lanceur et frappeur des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani.

Mon choix : Houston

Division centrale

Les White Sox de Chicago ont une bonne formation, mais je doute qu’ils puissent terminer au premier rang. Le manque de profondeur chez les Twins du Minnesota est flagrant. C’est tout le contraire chez les Indians de Cleveland. Ils ont de bons lanceurs partants et un excellent groupe de releveurs. Au bâton, les Yonder Alonso, Francisco Lindor et Edwin Encarnacion sont parmi les joueurs d’élite de la Ligue américaine.

Mon choix : Cleveland

Division Est

La venue du redoutable frappeur Giancarlo Stanton peut-elle signifier un championnat pour les Yankees de New York ? Le personnel de lanceurs partants n’est pas aussi dominant que celui des bonnes équipes. Par contre, les Yankees ont un des meilleurs groupes de releveurs. La force des Yankees dans le passé était la qualité des joueurs réservistes, à qui ils payaient beaucoup d’argent. Le manque de profondeur et l’inexpérience du nouveau gérant coûteront le championnat aux New-Yorkais.

Les Red Sox de Boston sont sans aucun doute la meilleure équipe de cette division. Et l’offensive sera explosive avec la venue de J.D. Martinez. Le duo formé de Chris Sale et David Price au monticule sera incroyable et l’offensive sera explosive avec la venue de Martinez.

Mon choix : Boston

Je vous comprends, vous attendez mon analyse des Blue Jays de Toronto.

Les Red Sox leur sont supérieurs, mais pas les Yankees. Surveillez les joueurs que les Yankees vont acquérir pour remplacer un joueur blessé. En majorité, ce sont des réservistes de deuxième ordre. La formation torontoise est supérieure à celle des Yankees. Le groupe de lanceurs partants des Jays est sans aucun doute, selon moi, le meilleur dans l’Est. Pour la première fois en trois ans, les Jays n’ont pas la pression de terminer au premier rang. Les Red Sox sont supérieurs, mais pas les Yankees.

« Meilleurs deuxièmes » : Toronto.