Moins de futurs enseignants

Le nombre de futurs enseignants dans les universités du Québec est à son plus bas depuis cinq ans, une tendance « dramatique » qui fait craindre le pire pour l’avenir des écoles, qui sont déjà en pénurie de personnel.

« C’est sûr que quand tout ce qu’on entend c’est à quel point les enseignants ne sont pas bons et les écoles pas bonnes, ça n’aide pas », dit Roxanne Gaudreault, de l’association des étudiants en éducation de l’Université de Sherbrooke.

Dans la plupart des cas, le nombre d’étudiants en enseignement primaire ou secondaire est à son plus bas depuis 2012. Par exemple, à l’Université Laval, le baccalauréat en enseignement au secondaire comptait 236 étudiants de moins en 2017 qu’il y a cinq ans.

« Au niveau secondaire, c’est très préoccupant, abonde Monique Brodeur, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). On peine à remplir nos programmes et à répondre aux besoins du milieu [scolaire]. »

Grosse charge de travail qui déborde à la maison, classes pleines à craquer, élèves en difficulté qui manquent de soutien, énumèrent-ils. Et cette réalité frappe les enseignants en devenir dès qu’ils arrivent en stage.

« On ne nous donne pas les ressources nécessaires pour bien faire notre travail. C’est ça qui fait peur », dit Gabrielle Bouchard, finissante en enseignement au secondaire à l’UQAM.

« Ça ne me dérange pas d’avoir à faire de la planification [de cours]. Mais ne me paie pas 32 heures par semaine si tu sais que j’en fais 45 », illustre Emmanuelle Boisvert, étudiante en enseignement préscolaire et primaire à l’UQAM.