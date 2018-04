Nouvelle tempête: le Québec n’en a pas fini avec l’hiver

MONTRÉAL – Neige, pluie, vents et verglas... Le système qualifié de «tempête printanière» par Environnement Canada s’est installé sur la province.

Des avis de tempête hivernale et de pluie ont été émis par Environnement Canada dans certaines régions de l’est de la province comme Charlevoix ou encore Saguenay.

À Montréal, c’est de la neige mêlée de pluie qui a fait son apparition au cours de la nuit, laissant une accumulation de 2 à 4 cm par endroits. La neige va progressivement se changer en pluie jusque dans l’après-midi. Les Montréalais devront être vigilants, car de la pluie verglaçante est possible dès le matin. Le tout accompagné de vents de 20 km/h avec des rafales à 40.

Un avertissement d'onde de tempête et de tempête hivernale a été émis pour Québec mercredi matin: neige et poudrerie se changeront en pluie verglaçante le matin. Mais la neige réapparaîtra dans l’après-midi, des accumulations de 5 à 10 cm sont attendues.

Les rivières sous surveillance

Selon les prévisions d’Hydro-météo, le système dépressionnaire qui touche le sud du Québec pourrait amener des précipitations de 20 à 35 mm, sous forme de pluie pour le sud du fleuve Saint-Laurent et sous forme de neige sur la rive nord.

«Ce système plus doux viendra contribuer au ruissellement amorcé et nous prévoyons une hausse significative des niveaux d'eau pour plusieurs régions, surtout sur la rive sud du fleuve. De fortes crues sont prévues pour les bassins versants de la Montérégie, de la Vallée-du-Richelieu, de l'Estrie et du Centre du Québec. Comme les précipitations devraient être plus importantes vers le sud, les cours d'eau présentant encore un couvert de glace pourraient être affectés par des mouvements de glace. Une veille de débâcle est toujours en vigueur pour la rivière Chaudière dans la région de la Beauce», averti Hydro-météo.