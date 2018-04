On a ENFIN une date de sortie pour Spider-Man

Spider-Man tissera sa toile sur la PS4 le 7 septembre 2018, a-t-on appris ce matin. OK, la blague est impardonnable, mais il fallait qu’on s’essaye.

Présenté comme exclusivité PS4 lors de l’événement E3 2016, le jeu racontera l’histoire de Peter Parker, qui est déjà Spider-Man depuis maintenant huit ans. C'est toujours plaisant de commencer un jeu qui ne répète pas une histoire que l'on connaît un peu trop bien.

Courtoisie

Spider-Man a été conçu par Insomniac Games, la même gang derrière les jeux Spyro et mon coup de cœur personnel, Ratchet & Clank. On peut donc s’attendre à du gameplay pas mal amusant et coloré!

Sur le blogue de PlayStation, Insomniac a également annoncé qu’il y aura des versions deluxe et collector’s edition, de même que des DLC. Il y a un bonus de précommande, que l’on peut voir dans la bande-annonce ci-dessous.

Le jeu n’a pas de prix pour le Canada pour l’instant, mais on peut s’attendre à payer autour de 79,99$.

Spider-Man sera lancé officiellement le 7 septembre 2018.