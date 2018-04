[PHOTOS] Nathalie Simard vend sa cabane à sucre

À la suite d'une décision de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec les empêchant d’organiser des événements musicaux, la chanteuse Nathalie Simard et son conjoint Lévis Guay se départissent de leur cabane à sucre, a appris le journaldequebec.com.

En effet, la Cabane chez Nathalie, à Saint-Mathieu-du-Parc, est en vente au prix de 649 000 $. Le courtier immobilier responsable du dossier, Martin Dostie, confirme que la chanteuse et son conjoint désirent passer à autre chose, après de nombreuses tergiversations, et que le prix demandé est, selon lui, bien en deçà de la valeur de la propriété.

En novembre dernier, la décision de la Commission imposait au couple de cesser certaines activités qui dépassaient le cadre permis par le zonage.

Ils ont été contraints de cesser d’exploiter les lieux pour la «tenue d'événements [comme] des foires champêtres, spectacles de chanteurs et compétitions de karaoké qui se tiennent dans le bâtiment principal, lequel est également utilisé à des fins résidentielles», indiquait l’ordonnance. «De plus, la cabane à sucre et d’autres bâtiments secondaires sont utilisés à des fins d’entreposage personnel», était-il aussi reproché.

Par ailleurs, en raison d’un droit acquis, les lieux peuvent être exploités de façon commerciale pour tenir une cabane à sucre, un relais pour motoneigistes et une base de ski de fond.

Sise sur un terrain de 95 acres, «au cœur de Shawinigan», la propriété comprend une «station nouvellement rénovée», du «matériel d’opération» et «plusieurs bâtiments» comme des brûleurs, des garages et, évidemment... une érablière.

La fiche de la propriété indique que le prix de vente inclut le nom de l'entreprise, les numéros de téléphone et la liste des clients.

Voici des photos de la propriété:

PHOTO COURTOISIE, GROUPE MARTIN DOSTIE

