Pourquoi Joanie d'Occupation Double a-t-elle partagé ce vieux tweet de Mariana Mazza?

Est-ce que Joanie d'Occupation double à Bali tient toujours rancune à Mariana Mazza? La participante de la télé-réalité a partagé sur Instagram un tweet peu élogieux émis à son égard par l’humoriste il y a plusieurs mois. Plusieurs se demandent pourquoi.

Dans sa story, on peut lire le tweet de Mariana Mazza datant du 6 novembre 2017 qui accuse Karine et Joanie d’OD d’être «des intimidatrices et manipulatrices dégueulasses sans nom».

capture d'écran

Joanie a ensuite publié le reste de la conversation, tout aussi brutale envers les deux filles d’Occupation Double à Bali.

capture d'écran

La personnalité controversée de la fameuse télé-réalité n’a pas commenté la publication en la partageant. Elle s’est contentée d’identifier sa collègue d’OD, Karine, et de souligner la date des tweets. Y a-t-il de la bisbille entre les deux filles?

capture d'écran

Une chose est certaine, aucun gazouillis ne passe sous le radar de Joanie!