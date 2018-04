Projet de tramway: accueil citoyen plutôt enthousiaste

La première séance d’information et de consultation de mercredi soir a vu les citoyens présents soutenir de façon plutôt massive le projet de réseau de transport structurant de l’administration Labeaume.

Ancien Directeur général de la Ville, Serge Viau s’est présenté au micro pour exprimer son bonheur de voir se dessiner le tramway pour lequel il milite depuis longtemps. « Bravo. Extraordinaire. Et enfin », s’est-il réjoui.

Même joie du côté d’Iris Hermon qui a lancé ceci : « Je n’en reviens pas que je vais voir ça de mon vivant. C’est un gros wow. Ça va se réaliser et j’y crois vraiment. Félicitations ». Cette dernière a dit vouloir s’assurer de « l’accessibilité universelle » du réseau, mais aussi de « l’accessibilité » tarifaire pour les personnes à faible revenu. Les chefs de projet, Benoît Carrier et Jean-Baptiste Maur, ont tenu à la rassurer sur ces deux aspects.

Par contre, il est acquis que le tunnel sera beaucoup plus profond dans le secteur de la Colline parlementaire par rapport à l’avenue Cartier par exemple, lui a-t-on indiqué.

La desserte de la gare de train dans la perspective du projet de TGF (Train à grande fréquence) et la desserte de l’aéroport sont également revenues dans quelques interventions citoyennes. Inquiète, Louise Berger a posé des questions sur les expropriations à venir et sur les bruits des constructions à venir. « Incluez les citoyens avec vous », a-t-elle suggéré.

L’une des rares voix discordantes fut celle de Yannick Stromei qui a affirmé que les gouvernements supérieurs font preuve « d’inconscience et de mauvaise gestion » en finançant ce mégaprojet à hauteur de 3 milliards$. Son intervention a cependant été accueillie dans un lourd silence par l’assistance.

À une question portant sur la desserte du trambus entre le pôle Saint-Roch et le terminus d’ExpoCité, le maire a indiqué que ce secteur fait partie des « trois ou quatre visions urbanistiques » qui seront dévoilées ultérieurement. Il a également répondu par un « oui » franc au projet de transformer une portion de l’autoroute laurentienne en boulevard urbain.

En début de soirée, M. Labeaume a assuré aux participants que leurs commentaires pourraient permettre de bonifier ce qui est actuellement sur la table. « Le projet n’est peut-être pas terminé. On est totalement ouverts. On n’est pas assez cons pour refuser une bonne idée.»

Les séances d’information et de consultation vont se poursuivre ce soir et samedi.

« Enfin, on nous propose un vrai réseau de transport structurant et emballant. Il est perfectible, mais comme base de travail, c’est excellent » - Marc-André Beauchemin

« Je ne serais pas obligé de déménager à Montréal pour vivre ma vie sans voiture. On va avoir accès à la ville au complet. On évite un certain exode de la jeunesse» - Michaël Gosselin