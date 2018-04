Quand tout va mal, que faire ?

« L’univers numérique a produit de profonds bouleversements dans nos pratiques de consommation culturelle , dans nos façons de nous informer et de nous éduquer. Cet environnement a chamboulé l’écosystème de la production de la connaissance, comme celui de la création artistique ». Mardi soir, à la SAT, le collègue du Journal La Presse Alain Brunet lançait finalement son essai sur l’industrie de la musique et autres, à l’ère du numérique. Jaloux, nous sommes, puisque c’est certainement le livre que nous aurions aimé écrire. Après La longue traîne de Chris Anderson , ouvrage qui fut capital en son époque pour comprendre les débuts du grand chambardement, le livre de Alain Brunet : La misère des niches ( (XYZ éditeur) est tout aussi capital. Jamais revanchard ni nostalgique, il a établi des constats après avoir vu des mondes se disloquer quand l’internet fut venu.

Et maintenant qu’allons- nous faire ?

Avec intelligence et bases de données à l’appui, Alain Brunet se fait économiste du présent et sociologue des âmes perdues dans les méandres de la toile. De « la culture à l'ancienne » qui consistait à s’abreuver aux journaux, magazines, télévision et souvent la radio, nous sommes passées à un système de niches, ou tout un chacun peut grappiller ce qu’il veut, le plus souvent gratuitement. Le contrepoids à cette dématérialisation se solde par un appauvrissement généralisé des artistes, des droits d’auteur bradés , parce que la musique en ligne (Spotify et autres), ne paient guère son prochain. Si 1% des gens du spectacle vivent bien, le reste a beaucoup de mal à tirer son épingle du jeu. Ce modèle économique, brillamment expliqué , répétons-le , peut tout aussi bien s’appliquer aux grandes surfaces et centres d’achat qui peinent face au poids lourd qu’est Amazon ou Google dans le cas de la publicité.

Bien conscient des multiples dangers qui menacent notre industrie, Alain Brunet plaide pour une conscientisation, une mobilisation , et pour des esprits critiques bien renseignés qui donnent l’heure juste, dans le marais parfois douteux des commentaires.

Aux professeurs, étudiants, gens de métier et simple mortel, ce livre est une bénédiction.