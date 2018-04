Que faites-vous à minuit?

Comme bien d’autres, nous avons soutenu dans cette chronique que la préposition à n’est pas la bienvenue devant les adjectifs indéfinis chaque, tous et toutes quand ils marquent la périodicité. Ex. : Paul prend l’autobus tous les matins (et non « à » tous les matins). Pour sa part, sa conjointe fait du covoiturage tous les jours (et non « à » tous les jours). La préposition à n’a pas sa place non plus devant les mots soir et matin. On ne dit pas « à soir, à matin ». Les formules exactes sont « ce soir » et « ce matin ». Mais dit-on « à midi » ou « ce midi » ? Les deux. Ex. : Que veux-tu manger à midi (ou ce midi) ? Comme minuit, le nom midi est masculin. D’où l’accord suivant : à midi précis (à minuit précis). Enfin, midi reste au singulier dans une expression comme « tous les vendredis midi ». Il est alors présumé que l’on veut dire tous les vendredis à midi.