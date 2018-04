Réseau structurant: Québec 21 favorable au financement du projet par les gouvernements supérieurs

Dans une position inédite jamais exprimée auparavant, Québec 21 affirme désormais «ne pas être contre le fait qu’un projet de transport en commun soit financé presque entièrement par les deux paliers de gouvernement supérieurs».

C’est ce que l’opposition officielle à l’hôtel de Ville a indiqué mercredi en début d’après-midi par voie de communiqué de presse.

Le parti voulait clarifier sa position à la suite de l’adoption, mardi soir, d’une résolution en conseil municipal. Ce texte conduira à la ratification de l’entente intervenue entre le gouvernement et la Ville au sujet du réseau structurant. Les deux conseillers de Québec 21 n’ont étrangement pas demandé qu’un vote ait lieu.

Le maire Labeaume a interprété l’adoption de la résolution comme étant un appui de Québec 21 au projet. Mardi soir, Jean-François Gosselin a plutôt expliqué que l’absence de demande de vote était une simple «technicalité» et que Québec 21 n’a pas pour habitude de forcer un vote que le parti sait perdu d’avance. «Si on avait demandé le vote, on aurait voté contre», a juré le chef de Québec 21.

Changement de cap

Or, mercredi après-midi, Zoé Couture, directrice des communications du cabinet de Québec 21, a livré une autre explication. D’après elle, le vote de mardi soir portait sur «le financement à presque 100% d’un projet de transport» et non pas sur le réseau structurant lui-même.

Comme Québec 21 se dit favorable à un tel financement, les deux conseillers d’opposition – Jean-François Gosselin et Stevens Mélançon – auraient voté en faveur de la résolution si un vote avait été demandé, a assuré Mme Couture.

«Pirouettes et charabia»

L'attaché de presse du maire, Paul-Christian Nolin, a réagi en après-midi à la sortie de Jean-François Gosselin. «Le sommaire décisionnel, qu'il ont dû absolument lire, était très clair sur la ratification de l'entente entre la Ville et le gouvernement et sur tous les détails du projet de tramway-trambus. Il ne portait pas seulement sur le financement», a-t-il rappelé.

M. Nolin note la contradiction dans le discours de l'opposition, qui se dit contre le projet, mais pour le financement par les gouvernements. «Ils se sont fait prendre et cherchent des façons de faire des pirouettes, a-t-il fait remarquer. Mais c'est comme remettre la pâte dentifrice dans le tube. Leurs explications sont devenues un charabia incompréhensible.»

– Avec la collaboration de Stéphanie Martin